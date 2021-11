Her scorer han i 9. divisjon og blir historisk i norsk fotball

60 minutter ut i 9. divisjonsoppgjøret mellom Enebakk og Varpe fantes det ingen tvil om hvem som skulle ta straffesparket da nettopp Knut Hovel Heiaas gikk i bakken og dommeren pekte på ellevemetersmerket.

Heiaas – som hadde brent noen gode muligheter tidligere i oppgjøret – var iskald:



Helt inn til stanga plasserte han ballen, og dermed har 44-åringen scoret i samtlige divisjoner fra 9. divisjon og opp til Eliteserien.

– Jeg startet jo karrieren her i Enebakk i 1993. Det er 28 år siden. Jeg har vært gjennom mye og spilt i alle divisjoner. Så tenkte jeg at det ville være en perfekt avslutning å gi seg med kamp og scoring i klubben det startet i, sier Heiaas til TV 2 etter 5-4-seieren over Varpe.

HISTORISK: Knut Hovel Heiaas har scoret fra 9. divisjon og opp til Eliteserien.

Det meste tyder på at kampen og scoringen til Heiaas har gjort ham historisk i norsk fotball. Ifølge en NRK-artikkel fra 2013 ble Odd-Karl Stangnes historisk da han scoret i 8. divisjon for Skeid 2 og dermed hadde scoret i alle divisjoner opp til Eliteserien.

Det var norsk rekord, meldte Nordland fotballkrets til NRK.

Nå har Knut Hovel Heiaas høynet og scoret i 9. divisjon også.

– Selvfølgelig synes jeg det er litt stas, sier Heiaas om det som etter alle solemerker er norsk rekord.

Cupgull med Vålerenga

Nå tyder alt på at 44-åringen legger skoene på hylla en gang for alle. Det betyr at han kan se tilbake på en innholdsrik karriere.

I tillegg til en høstsesong i Hødd, har Hovel Heiaas spilt for en «hel drøss» av klubber på Østlandet. Blant dem Strømmen, Moss og ikke minst Vålerenga (se full oversikt i faktaboks).

Dette er klubbene til Knut Hovel Heiaas 1993-1994: Enebakk, 4. divisjon

1995-1999: Strømmen, 2. divisjon og 3. divisjon

2000-2002: Vålerenga, 1. divisjon og Eliteserien

2003-2004: Hønefoss, 1. divisjon

2005-2006: Moss, 1. divisjon

2006-høst: Hødd, 1. divisjon

2007-2008: Drøbak/Frogn

2009: Strømmen, 2. divisjon

2010-2012: Nesodden, 2. divisjon og 3. divisjon

2013-2017: Driv, 5. divisjon, 6. divisjon, 7. divisjon og 8. divisjon.

2021: Enebakk, 9. divisjon

I 2000 ble han hentet til Oslo-klubben, der han var med på et nedrykk, et opprykk og til slutt et cupgull.

– Jeg føler jeg har vært med på ganske mye. Jeg har jo spilt i alle divisjoner, men NM-gullet med Vålerenga i 2002 er nok høydepunktet. Etter det har det vel bare gått nedover, sier Knut Hovel Heiaas og gliser.

I all hovedsak spilte spilte han i 2. divisjon og oppover i sin aktive karriere.

Men for å innfri ønsket om å spille - og score - i alle divisjoner, måtte han trå til selv i breddeklubben Driv. Hovel Heiaas måtte være med å spille klubben oppover i divisjonssystemet.

– Vi startet i 7. divisjon. Så rykket vi opp til både 6. divisjon og 5. divisjon. Og så fikk jeg spilt for B-laget i 8. divisjon, sier Hovel Heiaas.

Sist han spilte kamp var tilbake i sesongen 2017. Egentlig var planen å spille for moderklubben Enebakk i fjor, men så satte coronaen fotballen på pause.

Følte på presset

I august gjorde Hovel Heiaas seg egentlig klar for et slags comeback da fotballen startet opp igjen – men den gang fikk han merke at kroppen kanskje ikke er like ung og frisk som den en gang var.

En strekk gjorde at comebacket ble utsatt igjen.

Men mandag denne uka var det altså duket for en retur til fotballbanen.

– Jeg kjente faktisk litt på det da jeg kjørte inn til stadion her at jeg får den lille spenninga. Det knyter seg litt i magen. Men det er bare deilig det, sier Knut Hovel Heiaas.

I førsteomgang mot Varpe kom han seg til flere sjanser, men tross 3-1-ledelse klarte han ikke å tegne seg på scoringslisten.

– Jeg burde hatt et par mål, meldte 44-åringen i pausen.

Medtrener Jørn-Kenneth Buer i Enebakk var likevel ikke bekymret.

– Jeg regner med at han ganske fort får en straffe. Han er ekspert til å legge seg og få straffe, meldte han til TV 2 i pausen.

Et kvarter senere gikk det troll i ord. Fra straffemerket var Knut Hovel Heiaas iskald og satte et perfekt punktum på en lang karriere. Til slutt vant Enebakk 5-4 over Varpe.

– Men er dette virkelig slutten på karrieren?

– Hehe, ja, jeg tror det. Jeg har jo ikke akkurat framtida foran meg, for å si det sånn, sier Knut Hovel Heiaas.