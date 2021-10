Benzema-skandalen for retten – risikerer fem års fengsel

Se Shaktar - Real Madrid i kveld kl. 20.45 på TV 2 Play!

Den delikate saken fra 2015 er blitt døpt «sexvideo-saken» og førte blant annet til at både Benzema og Valbuena ble utestengt fra Frankrikes landslag.

Real Madrid-spissen er tiltalt for medvirkning til forsøk på utpressing fordi han ifølge påtalemyndigheten hjalp utpressere til å komme i kontakt med Valbuena i et forsøk på å presse ham for penger. Fire andre menn er også tiltalt i saken.

Sexvideoer

Saken startet med at Valbuena tok kontakt med Axel Angot, en mann med forbindelser i fotballkretser i Marseille, og ga ham telefonen sin for at han skulle overføre innholdet til en ny enhet.

Inne på telefonen fant Angot, som også er tiltalt, seksuelle opptak der Valbuena var involvert.

Angot og vennen Mustapha Zouaoui skal deretter ha undersøkt hvordan de kunne henvende seg til Valbuena og true ham med å publisere opptakene med mindre han betalte dem. Valbuena fikk i denne perioden, i juni 2015, en rekke telefonsamtaler som han anmeldte til politiet.

Utpresserne tok så kontakt med den tidligere Liverpool-spissen Djibril Cissé, men han nektet å bidra som mellommann og varslet i stedet Valbuena om det som var i gjære. Cissé ble opprinnelig siktet i saken, men ble senere sjekket ut.

Siden fulgte et virvar med flere tvilsomme mellommenn, blant annet en karakter som kalte seg «Luka», som ble plassert ut av politiet for å prøve å samle bevis før de slo til mot hovedmennene i saken.

– Presset kameraten

Benzema ble ifølge aktoratet først involvert i saken da utpresserne brukte en av hans gode venner, Karim Zenati, til å få ham til å ta kontakt med Valbuena.

Et møte mellom de to fotballspillerne fant sted under det franske landslagets leir på Clairefontaine vest for Paris i oktober 2015. Der skal Benzema ha fortalt lagkameraten at han kunne introdusere ham for en «pålitelig person» som kunne «håndtere» den mulige publiseringen av sexvideoene.

– Vær forsiktig, Math. Dette er veldig, veldig tunge kriminelle, skal Benzema ha sagt om bakmennene.

Et nøkkelpunkt for aktoratet er det som skjedde i etterkant av møtet. Politiet avlyttet en samtale mellom Benzema og Zenati der Real Madrid-stjernen sa «han tar oss ikke på alvor» om Valbuena. Aktor mener at bruken av ordet «oss» beviser at Benzema regnet seg selv som en del av utpresserne.

Benzema nekter straffskyld, og han har i avhør hevdet at politiets lokkedue «Luka» har brukt uærlige metoder for å trekke ham inn i saken. Han mener dessuten at han bare forsøkte å hjelpe Valbuena.

Møter ikke

Det er lite sannsynlig at spissen, som nå er tilbake i den franske landslagsvarmen, kommer til å møte opp i retten i Versailles onsdag. Benzema spiller nemlig mesterligakamp i Ukraina tirsdag kveld.

– Han er en annen person nå, han er blitt moden, sa landslagssjef Didier Deschamps om Benzema nylig.

Valbuena, som nå spiller for greske Olympiakos og ikke har vært i aksjon for landslaget siden 2015, kommer til å være til stede i retten.

Strafferammen for medvirkning til utpressingsforsøk er på fem års fengsel og en bot på 685.000 kroner.

