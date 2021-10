En joggetur med broren endret livet til Quincy Douglas

«Familiens Ære»-aktuelle Quincy Douglas har flere gull og norgesrekorder på sin merittliste som sprinter. Selv med flere medaljeøyeblikk å se tilbake på har ikke idrett alltid vært en del av livet til Douglas.

Som barn var han veldig aktiv, men da han var ungdom sluttet han etter hvert med fotball og drev gatelangs:.

– Jeg var på et dårlig sted i livet, sier Douglas til God kveld Norge.

En spesiell joggetur

46-åringen forteller at han og gjengen han var en del av i Bergen, drev gatelangs uten mål og mening i ungdomsåra. Det kunne være både røyk og drikke involvert:

ENDRING: Broren til Quincy Douglas sa en viktig setning som gjorde at han endret vei i livet og satset på idrett. Foto: Ola Thingstad

– Det er ikke noe positivt i lengden, forklarer han.

En dag jogget hans storebror, friidrettsutøver Atle Douglas, forbi og spurte om ikke lillebroren skulle bli med han på en joggetur.

Det var en joggetur som skulle få en større betydning enn Quincy Douglas hadde sett for seg.

– Den dagen forandret livet mitt til noe veldig positivt, forteller Douglas.

Brorens viktige ord

Brødrene jogget sammen over Fløyfjellet i Bergen. Quincy hadde egentlig et dårlig utgangspunkt for å klare å holde følge ettersom broren da var i Europa-eliten på 800 meter.

Quincy klarte likevel å holde følge med han over fjellet, og en hyggelig kommentar fra Atle gjorde at Quincy valgte å skifte retning i livet sitt:

SPRINT: Quincy Douglas har vunnet flere norgesmesterskap på 400 meter for menn. Foto: Erlend Aas

– Da vi kom tilbake løp vi om kapp på 100 meter. Da slo jeg han med fem meter, og han anbefalte meg om å begynne med friidrett, sier Quincy.

Sprinteren ser tilbake på hendelsen som et veldig sterkt minne, ettersom det var øyeblikket som fikk Quincy på rett vei i livet og inn i idretten.

– Han hadde tro på meg og fikk meg inn i noe jeg ikke ante var så bra, positivt og flott. Han motiverte meg og inspirerte meg helt ved en tilfeldighet inn i idretten og gjorde at livet mitt ble slik det ble, sier 46-åringen.

Han understreker at det gjerne ikke er mer enn én kommentar som skal til for at et menneske gjør noe helt annet i livet sitt - Atle fikk sin bror bort fra en dårlig livsstil.

I ettertid ble Quincy blant annet norgesmester i 400 meter i 1996 og 1997. Så satte han norsk rekord på 400 meter med tiden 46:11 i 1999.

Denne rekorden sto urørt helt frem til friidrettsutøver Karsten Warholm slo rekorden med tiden 46:10 i 2016 - ett hundredel bedre enn Quincy.

Konkurrerer for familiens ære

Nå er Quincy aktuell i NRK-programmet «Familiens ære» sammen med sin sønn, Leon Douglas (21). Leon har fulgt i pappas fotspor og er også sprinter.

– Det er veldig gøy å være med pappa, vi er en god duo, sier Leon om innsatsen deres i TV-programmet og fortsetter:

– Vi har det veldig mye gøy til vanlig og er sammen nesten hver dag.

Quincy, som også er sprinttrener for sønnen sin, er glad for å ha med Leon på laget sitt:

– Det er en utrolig reise for meg å se Leon i slike omgivelser der vi konkurrerer på helt andre arenaer. Vi lager strategier slik vi aldri har gjort før og kommuniserer på andre møter enn før, sier faren.

FAR OG SØNN: Leon Douglas (venstre) og Quincy Douglas (høyre) kjemper nå sammen i NRK-programmet «Familiens ære». Foto: Ola Thingstad

Under konkurransene har rollene som trener snudd noen ganger der Leon ofte på coache sin egen far gjennom oppgavene.

– Når han har lagt opp som løper vil jeg hyre han inn som min personlige trener, for han kjenner meg så godt. Nå er jo jeg hans personlige trener, sier Quincy med et lurt smil.

Leon spør kjapt om jobben er godt betalt, og det bekrefter faren med en gang at det er.

Stolt av pappa

21-åringen har flere ganger opplevd at folk har kommet bort til han og spurt om Quincy Douglas er hans far, om han er rask og har mange norgesrekorder.

– Jeg har vært veldig stolt og svart ja på de spørsmålene, smiler Leon.

Far og sønn nøler ikke om hvem som er den kjappeste av dem nå:

– Det er desidert meg på dette tidspunktet, men for fem eller seks år siden var han fortsatt raskere enn meg, svarer Leon og legger til at hans far fortsatt har raskere personlige rekorder på sprintdistansene.

Quincy har god tro på at sønnen Leon har en fremtid foran seg innen sprint, og unner han stor suksess.

– Ingenting hadde gledet meg mer om han en dag slo min gamle norgesrekord som ble slettet av Karsten Warholm. Det har han alle muligheter til å gjøre og klare, understreker 46-åringen.