Berge bryter tausheten etter bråket: – Jeg havnet i noen gråsoner

– Jeg synes det har vært vanskelig fordi det er basert på så mange rykter. Mange rykter som ikke er riktige. Det er en av grunnene til at jeg ville vente med å svare. Jeg ønsket ikke å besvare rykter, noe som igjen kunne bidratt til flere rykter, sier Christian Berge.

Det har stormet rundt landslagssjefen etter at det ble kjent at han spilte en rolle i Kolstads nye storsatsingsprosjekt.

Klubben ønsker å bli Norges beste lag på herresiden innen 2024, og har lagt listen deretter. Flere norske og utenlandske stjerner har blitt kontaktet, deriblant Sander Sagosen. Det har også blitt spekulert i om Magnus Abelvik Rød, Magnus Gullerud og Kent Robin Tønnesen har hatt en dialog med Kolstad.

Sander Sagosen har ennå ikke signert en ny avtale med Kiel. Det spekuleres i om Kolstad er neste stopp for den populære landslagsstjernen (AP Photo/Sergei Grits) Foto: Sergei Grits

– Hva har vært rollen din i dette Kolstad-prosjektet, Christian Berge?

– Jeg har vært med på å utrede om det er mulig å starte et stor-prosjekt her i Norge. Jeg fikk en sånn energi og entusiasme. Tenkt om vi kunne fått dette til i Norge. Så fantastisk det kunne vært, sier han, og fortsetter:

– Så kom tanken om at dette også er positivt for landslaget. Da ville jeg hatt større kontroll på restituering, på klubber og ikke minst på å bygge en kultur som vi også har på landslaget. Det førte til at jeg havnet i noen gråsoner. Det var vanskelig å skille rollene. Det beklager jeg.

– Hvor mener du selv at du handlet i gråsoner?

– Gråsonen var de utenlandske spillerne jeg snakket med. Kunne det vært mulig å få et lag som sloss om Champions League-tittelen i Norge? spør Berge.

Gikk i dialog med forbundet

Landslagssjefen innrømmer at han tok kontakt med flere utenlandske stjerner om Kolstads planer, men er tydelig på at han aldri kontaktet norske landslagsspillere.

– Det har jeg overhodet ikke gjort. Jeg har ikke kontaktet norske landslagsspillere om dette prosjektet. De har kontaktet meg.

– Hvordan har da praten vært med de norske spillerne? Hva har du rådet dem til?

– Jeg har aldri gitt spillere råd. Jeg sier aldri hvor de skal dra eller hva de skal gjøre. Jeg belyser negative og positive sider, og spillerne tar ansvaret selv. Jeg deler av min erfaring om klubbhverdagen, kvalitet på ligaen og så videre. Flere spillere lurte i dette tilfellet på om en endring i klubbhverdagen ville være utfordrende i forhold til landslagsplassen, forklarer Berge.

Tokyo, Japan 20210730. Sander Sagosen og trener Christian Berge under OL Tokyo 2020 håndballkampen for herrer mellom Tyskland og Norge i Yoyogi National Stadium i Tokyo, Japan. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Før sommeren tok Kolstad kontakt med Berge om Kolstad-prosjektet. De ønsket å bruke hans erfaring fra utenlandske toppklubber. Berge ble umiddelbart fristet av de dristige planene, og gikk i dialog med forbundet. Kunne han jobbe som landslagssjef i tillegg til jobben som trener i Kolstad?

– Jeg har siden 2017 spurt om det å han en rolle i en klubb i tillegg til å være landslagssjef. Jeg har vært åpen om at det har vært et ønske hele veien. Jeg ønsker mer tid på gulvet. Vi spurte forbundsstyret om det var mulig å få det til, men det forslaget klubbet styret ned.

– Betyr det at valget ditt nå står mellom å være klubbtrener og landslagssjef?

– Nå er jeg landslagstrener, men så vet man aldri i det spillet her. Jeg har jo pratet med andre klubber om det tidligere også. Jeg vil være norsk landslagstrener. Nå har vi gjort to mindre gode mesterskap på rad så får vi se hva fremtiden bringer.

– Hvordan er dialogen med Kolstad nå? Er det fortsatt en dialog?

– Nei, det er det ikke! Jeg vil understreke at vi heller ikke var i kontraktsforhandlinger.

– Er du bitter over at du ikke fikk muligheten til å gjøre begge deler?

– Nei, jeg er ikke det. Jeg forstår det med den arbeidsbeskrivelsen som er i dag. Og når de ikke vil endre den er det ikke mulig. Jeg har ikke ansvar for ett landslag, men for fem, sier Berge.

Norske klubber har reagert på det som blir betegnet som en dobbeltrolle og forlangte at forbundet tok affære. Håndballforbundet kommenterte saken etter et møte med Berge, 2.oktober.

– Han har utøvd ting som trengs å korrigeres. Berge har vært aktiv i noen sammenhenger i prosjektet Kolstad opp mot spillerne. Det har vi fått meldinger fra klubbene om, og de har sagt sin mening og gjort det på en ryddig måte, sa håndballpresident, Kåre Geir Lio til TV 2.

– Uttrykket irettesatt ble skapt gjennom media, men egentlig var det en korreksjon, presiserer Berge.

– Jeg hadde skyggelapper på

Da Kolstad-prosjektet ble kjent i media var meningene mange og delte i håndball-Norge, men flere krevde at forbundet tok affære.

Styreleder i Runar, Jørn-Magne Johannessen uttalte at han mente forbundet må ha visst om Berges involvering i Kolstad-prosjektet.

– De sier de anser denne saken som alvorlig, men venter altså i to uker med å innkalle til styremøte. Jeg tror forbundet har visst om dette over lenger tid og at det har vært en stilletiene aksept for Berges innblanding.

– Noen klubber har spekulert i om Håndballforbundet visste og nærmest stilltiende samtykket til din involvering med Kolstad. Kan du si noe om det?

– Nei, det stemmer ikke. De samtalene jeg satt i med de utenlandske spillerne visste de ikke om, svarer Berge.

Nå er han tydelig på at dialogen med klubbene blir viktig i ukene og månedene som kommer.

– Jeg er veldig glad i å snakke med mennesker. Men det er utfordrende for meg at ingen tok kontakt. Det tok meg litt på sengen. Jeg har tidligere vært i kontakt med klubber om spillere angående trening, spillesystem og så videre. Senest i dag var jeg i kontakt med en norsk klubb som ønsket å dele erfaringer. Jeg har ingen hemmeligheter og døra står alltid åpen. Jeg har beklaget. Jeg hadde skyggelapper på på et tidspunkt.

– Vil det på et senere tidspunkt være aktuelt for deg å ta opp tråden igjen? I forhold til Kolstad-prosjektet?

– Den er lagt død. Det er ikke mulig for meg å være landslagssjef og klubbtrener. Nå er det fullt fokus på Golden League og et stort mesterskap i januar hvor vi ønsker å revansjere oss. Hele mitt fulle fokus er på landslaget. Jeg ønsker vi skal komme oss nærmere og ta tak i den gullmedaljen og topplasseringen.