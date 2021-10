Tok ordet før pressekonferansen: – La oss få elefanten ut av rommet

Ole Gunnar Solskjær tok ordet uten at et eneste spørsmål var stilt på tirsdagens pressekonferanse. Kristiansunderen måtte så svare på spørsmål om egen framtid.

Presset på Ole Gunnar Solskjær har tatt seg opp i styrke de siste dagene. Etter 2-4 på King Power Stadium lørdag har flere eksperter kritisert nordmannen. I en sending på Sky Sports mandag kveld sa tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher blant annet følgende:

– Manchester United trenger en bedre manager. De trenger en manager som kan konkurrere med de andre storlagene i ligaen. Ole vinner ikke en ligatittel eller Champions League med Manchester United. Han har ikke erfaringen til å greie det.

Hovedpersonen selv har ikke sett innslaget, men Solskjær svarer allikevel villig på spørsmål om sin egen framtid.

– Det påvirker meg ikke. Man ser de kommentarene i ny og ned, men jeg så ikke dette. Vi har Liverpool på søndag, så Jamie ser alltid på de små tingene. Jeg har mine verdier, jeg har min måte å gjøre ting på og jeg tror på meg selv. Så lenge klubben tror på meg, er jeg rimelig sikker på at Jamie Carraghers mening ikke endrer det.

Elefanten i rommet

Solskjær kom til pressekonferansen før møtet med Atalanta onsdag sammen med Marcus Rashford. Før kampen mot Leicester forrige helg fikk Solskjær kraftig kritikk for denne kommentaren om sin kantspiller:

– Han har gjort utrolige ting for sin unge alder, men nå kommer han inn i sine beste år som fotballspiller. Han lærer og han får mer erfaring, og han har hatt tid til å reflektere rundt det han har gjort utenfor banen også. Nå er kanskje tiden inne for å prioritere fotballen og fokusere på den, sa 48-åringen.

Tirsdag åpnet han pressekonferansen med en uttalelse.

– La oss få elefanten ut av rommet med en gang. Vi kjenner overskriftene som kom etter praten jeg hadde før Leicester-kampen. Vi er så utrolig stolte av det Marcus har gjort på og utenfor banen. Dere vet hva jeg sa og dere skrev en overskrift ut av en liten kommentar som jeg aldri ønsket skulle bli fokuset, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg snakket om Marcus og det må være fint for gutten å kunne fokusere på å gå på trening uten å kjenne noe i ankelen, ryggen eller skulderen. Nå kan han nyte fotballen og jeg tror dere alle vet det. Så ingen flere spørsmål om det. Dere kan spørre Marcus om det, men jeg ville bare begynne med det sånn at vi får det av veien.

– Laget har snakket sammen

Solskjær innrømmer glatt at hans Manchester United går igjennom en tøff periode. Samtidig peker 48-åringen på progresjonen laget har hatt de siste årene.

– Vi endte på sjetteplass min første halve sesong, så tredje og andre. Man kan se progresjonen, forbedringene og utviklingen. Denne sesongen ønsker vi å forbedre oss. Vi har signert noen spillere som har hevet forventningene. Andre lag har også signert spillere og forbedret seg, så vi er i samme båt, det er press hele tiden, forklarer Solskjær, som innrømmer at han har press på seg:

– Det er press på meg, men vi har vært igjennom dette før og kommet gjennom det både individuelt og som lag. Jeg ser fram til en reaksjon nå. Jeg er i dialog med klubben hele tiden, og vi har en åpen og ærlig diskusjon hele veien.

Også Marcus Rashford fikk spørsmål om kritikken rettet mot de røde djevlene, uten at det ser ut til å påvirke 23-åringen veldig.

– Sånn er det når man taper en kamp i Manchester United. Vi spillerne må tilbake til basisen, se på oss selv og se på hva vi kan gjøre bedre. Laget har snakket sammen. Vi vet at neste kamp er en en mulighet for å forbedre oss, sier Rashford.

Onsdag venter et Atalanta-lag som har imponert mer borte enn hjemme denne sesongen. Fire bortekamper i serien og én i Champions League har gitt tre seire og to uavgjort for laget som foreløpig ligger på en 6. plass i Serie A. Italienerne topper også gruppe F med fire poeng på to kamper, ett poeng foran Young Boys og United.

– I gruppespillet Champions League har man seks kamper. Vinner man hjemmekampene og får resultater borte, så er man sannsynligvis videre. Det er målet vårt nå, å vinne hjemme mot et veldig godt Atalanta-lag. Det vil være massivt for oss og en skikkelig boost, sier nordmannen.

