– SAS må tilpasse seg en ny hverdag

SAS mister et stort marked med færre jobbreiser, og omorganiserer for å overleve, sier flyanalytiker.

Et par hundre SAS-piloter og deres støttespillere samlet seg foran Stortinget tirsdag formiddag. De demonstrerte mot SAS-ledelsens krav om at piloter som ble oppsagt under pandemien, nå må søke jobb på nytt hvis de vil tilbake til flyselskapet. De nye stillingene ligger i to datterselskaper, SAS Connect (tidligere SAS Ireland) og det nyopprettede SAS Link.

I disse stillingene må pilotene regne med andre arbeidsbetingelser enn de tidligere hadde i SAS - noe de har reagert kraftig på.

Jobber færre timer

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir sier at SAS-ledelsen med omorganiseringer prøver å tilpasse selskapet en ny hverdag etter pandemien.

– SAS må kutte kostnadene sine. De har jo redusert antall ansatte med 40-50 prosent, og så må de sørge for at selskapet er godt rigget for å klare seg når pandemien er over, sier Elnæs.

SAS har vært gjennom kriser før: I 2012 var flyselskapet svært nær konkurs, og har i årene etter gått gjennom store kuttprosesser for å bli mer effektivt.

Men pilotene i SAS har fortsatt arbeidsbetingelser som skiller seg fra mange andre flyselskaper:

– De jobber 650-700 flytimer i året, mens mange konkurrenter - særlig i lavprisselskaper - jobber 10-20, kanskje 30 prosent mer i løpet av et år. Det er dette SAS nå prøver å endre litt på, sier Elnæs.

Mer om sommeren

SAS ønsker også en mer fleksibel bruk av arbeidskraften gjennom året, etter når det er mest pågang av passasjerer:

– De vil fly når markedet etterspør kapasitet, altså om sommeren og i høysesonger. Så blir det mindre på vinteren og i lavsesong. Dette må piloter og kabinpersonale være forberedt på, sier Elnæs.

SAS har gjennom mange år hovedsakelig satset på forretningsreisende, der trafikken har vært jevn gjennom året - og der det har vært mulig å ta høyere billettpriser. I dette markedet er det ventet store endringer framover, med langt færre jobbreiser enn det var før pandemien.

Mer for «hvermansen»

Elnæs mener at SAS derfor nå vil rette seg mer mot fritidsreisende, der konkurransen allerede er svært hard - for eksempel med Norwegian, RyanAir, og det nye norske Flyr.

– SAS må nå omstille seg fra å være næringslivets flyselskap, til å bli et flyselskap for «hvermansen». Det skal være for alle som skal på ferie, og de som skal besøke venner og familie. For det er den delen av markedet som vil vokse framover. Næringslivstrafikken vil bli mindre nå etter pandemien, sier Elnæs.

Jobbmuligheter

Flyanalytikeren tror ikke at SAS vil bli like stort som det var før pandemien. Men han mener at det finnes nye jobbmuligheter for piloter og kabinpersonale:

– Nye flyselskaper kommer som perler på en snor her i Norge: Flyr er i vekst. Så har vi Norse Atlantic Airways, som skal fly over Atlanteren. Og så vokser Norwegian - de har 50 fly nå, og kanskje 70 fly neste år. Man regner at det trengs ti piloter til ett fly, så det bør være muligheter framover, sier Hans Jørgen Elnæs i WinAir.