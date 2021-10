Her står politimannen utenfor Coop, med én pil i hånda – og én i skulderen

De brutale voldsscenene i Kongsberg begynte cirka klokken 18.12 da Espen Andersen Bråthen skjøt piler mot flere personer like ved eller inne på Coop Extra.

I tillegg til politimannen Rigoberto Villarroel, som befant seg i nærheten av butikken på sin fritid, ble i tillegg minst én kvinne truffet, ifølge vitner TV 2 har snakket med.

TRUFFET: Her er Rigoberto Villarroel avbildet mens han sitter hos legen for å få hjelp til å fjerne pila i skulderen. Foto: Privat

Video viser dramatikken

Villarroel var blant dem som kontaktet politiet, som ble varslet klokken 18.12:30 og fikk tillatelse til å bevæpne seg.

Klokken 18.17 eskalerte situasjonen ytterligere da det gikk en PLIVO-melding over sambandet.

PLIVO står for pågående, livstruende vold og innebærer at politiet så snart som mulig skal stoppe en person som enten dreper eller skader mennesker.

Cirka klokken 18.18 traff politiet på Bråthen. Nøyaktig hvor mange sekunder det gikk mellom PLIVO-meldingen til konfrontasjonen med gjerningsmannen, er ikke kjent.

TV 2 har en videosnutt som er tatt opp klokken 18.22, ifølge tidsstempelet på telefonen til vedkommende som har gjort opptaket. Her ser man to politibetjenter som står ved inngangspartiet til Coop.

På dette tidspunktet hadde politipatruljen allerede blitt beskutt med to piler. Selv opplevde ikke politiet at de var i posisjon til å skyte tilbake.

I filmen ser man en tredje politibetjent gå mot inngangen til butikken. Han bærer med seg et skjold og har tilsynelatende på seg vest. Med dette utstyret kan politiet nærme seg Espen Andersen Bråthen.

Men han hadde imidlertid funnet en annen vei ut av butikken.

FLUKTVEI: Espen Andersen Bråthen (37) skal ha flyktet ut nødutgangen i butikken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Cirka 50 skritt ut

Politiinspektør Per Thomas Omholt har ikke kunnet bekrefte hvor patruljen som først ankom Coop, sto da de ble beskutt, men det er en synlig rose i glasset like ved hovedinngangen, der man i videosnutten ser at politibetjentene går inn.

HER TRAFF PILA: En synlig rose i ruta ved inngangspartiet til Coop Extra. På stedet ser man at pila har blitt skutt innenfra, der butikkens inngang befinner seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dersom gjerningsmannen har skutt herfra, står han mellom Coop Extra og Vinmonopolet, som deler bygg.

TIDLIGERE POLITITOPP: Anders Snortheimsmoen var i mange år sjef for Beredskapstroppen. Foto: Elias Engevik/TV 2

Den første patruljen valgte å ikke ikle seg verneutstyr. Ifølge tidligere Delta-sjef Anders Snortheimsmoen er dette en riktig vurdering gitt meldingen om pågående, livstruende vold.

I samme tidsrom som politiet ble beskutt, mistet de Bråthen av syne.

Det tok trolig ikke lang tid før gjerningsmannen forsvant ut ei bakdør. Ifølge TV 2s beregninger er det cirka 50 skritt fra butikkens inngangsparti til nødutgangen han benyttet.

Ved å trykke inn denne døra, som befinner seg ved pålegget i butikken, åpner den seg.

Da er man umiddelbart ute på gata.

NØDUTGANG: Man kommer ut på siden av bygget ved å benytte nødutgangen. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

Fortsatte ferden

Ifølge Joanne McGregor, som stod utenfor døra, gikk den opp cirka klokken 18.20, altså to minutter etter at politiet møtte Bråthen første gang.

– Jeg vet at han prøvde å skyte meg, men jeg klarte å kaste meg foran bilen, sa McGregor til TV 2 søndag.

Etter det TV 2 forstår, var butikken relativt folketom på dette tidspunktet.

PÅ STEDET: Politimannen Rigoberto Villarroel (48) havnet midt i dramatikken mens han egentlig hadde fri. Selv ønsker han ikke å uttale seg om hva som skjedde. Foto: Lars Nyland / TV 2

Politimannen Rigoberto Villarroel gjorde det han kunne for å få folk i sikkerhet.

TV 2 har et bilde som viser at han holder den høyre hånda til øret og snakker i telefonen. Det er tidligere kjent at han tilkalte kolleger på jobb.

I den venstre holder han det som ser ut som en pil.

STÅR UTENFOR: Dette bildet viser Rigoberto Villarroel utenfor butikken. Foto: TV 2-tipser

Til Politiforum beskriver han møtet med gjerningsmannen:

- Der står han. Med en bue i hånda, og ser rett på meg. Jeg ser meg bakover, og jeg må se tre ganger, for jeg har en pil i ryggen. Jeg snakker fortsatt i telefonen med patruljen, og jeg sier «Han traff meg». Hun spør meg hva det er jeg sier, og jeg sier «Han skjøt meg med pil og bue. Jeg står med en pil ut av ryggen nå». Da hører jeg at hun kaster seg i sambandet og sier «politimann skutt med pil og bue i ryggen». Jeg har ikke vondt i det hele tatt, men jeg vil ikke bevege armen, og fortsetter å holde den og telefonen opp mot hodet, sier han.

Ber om ro

Villarroel formidler via Sør-Øst politidistrikt at det har vært mye oppmerksomhet rundt han og hans familie den siste uken og at de nå har et behov for å skjerme seg i tiden som kommer.

Han ønsker å bruke tiden på å ivareta sine nærmeste, og ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.

Til Laagendalsposten forteller han likevel historien om hvordan han forsøkte å dekke garasjedøren ut av butikken og ikke slippe gjerningsmannen av syne.

– Jeg er godt kjent i butikken og trodde det bare var to dører inn. Fra bakdøren fikk jeg med meg at patruljen ble beskutt og jeg ble bedt om å trekke ut. Da jeg forstod at de hadde kontroll på begge utgangene trakk jeg meg bort, jeg hadde jo ikke noe der å gjøre, sier han til lokalavisen.

Skal evaluere aksjonen

Etter å ha forlatt matbutikken, fortsatte Bråthen sin ferd i både Peckels gate og Apotekergata. Ifølge politiet ble flere personer beskutt med piler. De tror også at folk kan ha blitt frihetsberøvet i dette tidsrommet.

Gjerningsmannen la trolig fra seg bua før han ankom Hyttegata, der han ifølge politiet gikk fra hus til hus og angrep menneskene han møtte på.

TILBAKE: Rigoberto Villarroel (48), her sammen med sin fem år gamle datter, som også befant seg like ved drapsmannen, møtte TV 2 søndag. Foto: Lars Nyland / TV 2

I flere av husene brøt han seg inn. Totalt ble fem personer drept med stikkvåpen.

Klokken 18.48, da 34 minutter hadde gått siden første melding, ble Espen Andersen Bråthen pågrepet i Hyttegata. Etter det TV 2 forstår, skjedde dette i en bakgård etter at politiet hadde løsnet et varselskudd.

Hvorfor politiet skjøt, har de ikke villet svare på.

Politidirektoratet har besluttet at aksjonen skal evalueres. Rammene og mandatet for evalueringen vil foreligge i midten av neste uke. Mandatet vil si hva som konkret skal granskes, av hvem og når granskningen skal leveres i sin helhet.