Matoma om å lykkes med forholdet: – Man må vite hvor grensen går

Matoma, eller Tom Stræte Lagergren (30) som han egentlig heter, har etablert seg som en av de største musikkprodusentene i landet.

På merittlisten over superstjerner han har jobbet med, er navn som Will Smith, Jennifer Lopez, Eminem og Jason Derulo – for å nevne noen, og debutalbumet er strømmet over en milliard på verdensbasis.

Nå er det den irske artisten Steve Garrigan (33), kjent som vokalist i bandet Kodaline, han har inngått samarbeid med.

Resultatet er låten «Never Surrender», et produkt som den lettrørte The Voice-mentoren selvsagt lot seg bevege av.

TEAM MATOMA: Steve Garrigan og Matoma har gitt ut musikk sammen. Foto: God kveld Norge.

Sterkt budskap

– Da Steve fortalte meg historien, ble jeg veldig emosjonell. Jeg begynte bare å spille på pianoet fordi jeg hører akkorder og melodier, sier Matoma når God kveld Norge møter duoen i plateselskapets lokaler.

Garrigan forklarer litt mer om veien mot en ferdig låt:

– Vi har kjent hverandre i noen år, og så hadde vi en Zoom-samtale hvor vi snakket om alt mulig. Så gikk vi litt i dybden og pratet om oppvekst og slikt, og plutselig hadde vi skrevet en låt sammen. Den handler om å bli mobbet som barn, men også om å være tro mot den du er og ikke gi opp. Den er ganske mektig, sier Garrigan.

Ved siden av ny musikk, er det endelig også ny turné for den norske verdensstjernen. Matoma, som nylig kom hjem fra en tur til USA, elsker å være i gang igjen.

Men koronaåret har også gitt mersmak når det gjelder tid hjemme – for tidligere i år ble han og kjæresten gjennom seks år, Maren Gjertsen (24), hytteeiere, og Matoma elsker sitt nye krypinn i Oppdal i Trøndelag.

Fra stress til zen

– Naturen er svært viktig når det kommer til inspirasjon for meg, det å bare ha et sted hvor man kan sone ut. Det er så mye støy i industrien. Man reiser mye, må være påskrudd, alltid være på. Jeg trenger et sted hvor man går fra stress til zen, sier Matoma.

Han utdyper hvilke planer som står for tur:

– Jeg har laget et kuldebasseng, så har vi en jacuzzi, og jeg bygger en badstue. Jeg har også et gjestehus som snart står ferdig med studio, så Steve du skal komme til Norge å lære og stå på ski, slår Matoma fast.

Det er ikke bare musikken gutta har til felles. De er begge i langvarige forhold, Garrigan på syvende året, Matoma på sjette.

Begge har de konkrete råd til hva som må til for å bevare gnisten.

– Det er et lag. Hvis jeg kommer tilbake fra turné og er stresset, så kan jeg plutselig snappe. Man må snakke sammen, kommunisere om dagen har vært stressende. Men det er jo alltid opp- og nedturer, sier Garrigan.

Pusher grensene

Matoma er klokkeklar:

– Man må ikke ta den andre parten for gitt, på noen måte! I et forhold er man to stykker. Det er en balanse, 50/50. Det ligger i vår natur å være selvsentrerte, og det er bra å være det i små doser. Over årene har jeg lært at man kan pushe grensene, men man må alltid lytte og kommunisere for å forstå hvor grensen går. Og når grensen er nådd, må du gi. Så det er gi og ta, forklarer Matoma.

Han mener det har blitt altfor lett å gi opp.

– Jeg tror mange i dag, på grunn av sosiale medier og den massive globaliseringen, har lett for å tenke «jeg kan bare skille meg, gresset er grønnere på den andre siden». Men jeg lover deg, gresset er ikke grønnere! Ta vare på gresset ditt!, sier Matoma.

