Han skjulte Saddam Hussein – takket nei til dusør på 25 millioner dollar

For første gang forteller Alaa Namuq hvordan han skjulte verdens mest ettersøkte mann.

I 235 døgn klarte bonden Alaa Namuq å holde verdens mest ettersøkte mann skjult.

Samtidig som Alaa holdt Iraks tidligere president skjult i et knøttlite jordhull, jaktet 150.000 amerikanske soldater på ham.

Mens jakten pågikk var Alaa Namuq Saddams livvakt, kokk, sjåfør, frisør, rådgiver – og til slutt venn.

Mishandling som middel

Saddam Hussein var president i Irak fra 1979 til 2003.

DIKTATOR: I 24 år styrte Saddam Hussein Irak med jernhånd. Foto: AP

Under hans regime ble enhver opposisjon knust, ofte med ufattelig mishandling som middel.

Under Saddams styre ga blant annet hans Baath-regime ordre om at desertører fra hæren skulle få ørene skåret av, valutasmuglere ble dømt til døden, mens prostituerte kvinner ble halshogd.

En spion for USA, som ble tatt noen uker før invasjonen begynte, fikk tungen skåret av før han ble drept.

Vendepunktet

Den irakiske invasjonen av Kuwait ble et vendepunkt for USAs holdning til Saddam Husseins regime i Irak.

Fra da av ble Irak sett på som en fiende mot USA og USAs allierte i Midtøsten.

Våren 2003 invaderte USA Irak, under påskudd av at landets diktator Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen og kontakt med al-Qaida.

Påstandene manglet dokumentasjon og viste seg i ettertid å være uriktige.

I mars 2003 ble Husseins regime styrtet av en invasjonsstyrke, av hovedsakelig amerikanske og britiske tropper.

Legeundersøkelsen av eksdiktatoren ble offentliggjort etter at han ble funnet i et hull i bakken i desember 2003. Foto: Reuters

Saddam Hussein forlot hovedkvarteret i Bagdad og oppholdt seg i skjul, frem til han i desember 2003 ble funnet i et jordhull i bakken og tatt til fange av amerikanske spesialstyrker.

Endte i galgen

Da den første rettssaken mot Saddam Hussein åpnet i slutten av 2005, var kampviljen til eksdiktatoren fortsatt på plass.

– Jeg er Iraks president, hevdet han, og sa at domstolen var ulovlig.

Hans siste utspill var å kreve å bli skutt, ikke hengt, siden han var offiser.

Saddam ble dømt til døden. Han ble henrettet ved hengning, i hovedstaden Bagdad, 30. desember 2006.

SKYLDIG: Under rettssaken i 2005 hevdet Saddam Hussein at domstolen var ulovlig. Foto: AP

Tre år på å bygge tillit

Regissør Halkawt Mustafa, som oppnådde stor suksess med filmene «Rødt hjerte» fra 2011 og «El Clasico» fra 2015, har alltid vært nysgjerrig på historien om presidenten som skjulte seg nede i jordhullet.

SKJEULESTED: Regissør Halkawt Mustafa ved jordhullet der verdens mest ettersøkte mann ble holdt skjult. Foto: Hene Films

I over tre år jobbet Mustafa, som også arbeider for TV 2 Utenriks, med å vinne bonden Alaa Namuq' tillit – for å kunne fortelle hans historie.

Mustafa står bak dokumentaren «Hiding Saddam Hussein», der bonden Alaa for første gang forteller sin historie om hvordan han holdt på hemmeligheten om Saddam Hussein i 235 døgn.

– Jeg begynte å jobbe med filmen i 2010, fordi jeg alltid har grublet på historien om presidenten som skjulte seg nede i jordhullet. Jeg har alltid vært nysgjerrig på historien bak, og brukte mye tid på å finne mannen, og ikke minst få ham til å fortelle historien, sier Mustafa til TV 2.

Filmen «Hiding Saddam Hussein» kommer på TV 2 og TV 2 Play i løpet av 2022.

Dusør på 25 millioner dollar

I juli 2003 utlovde Paul Bremer, som ledet USAs sivile administrasjon av Irak, en dusør på 25 millioner amerikanske dollar for informasjon som kunne lede til å finne Saddam Hussein, eller informasjon og en bekreftelse om hans død.

– Det ble vanskeligere for Alaa å holde Saddam Hussein skjult da amerikanerne utlovde en dusør på 25 millioner dollar, sier regissøren.

DUSØR: USAs Paul Bremer utlovde en dusør på 25 millioner amerikanske dollar for informasjon som kunne lede til å finne Saddam Hussein. Foto: Reuters

– Alaa holdt Saddam skjult for familie og venner. Og han følte ikke at han hadde noe valg da presidenten banket på døren hans, sier regissør Mustafa.

Bonden Alaa ble ansett som landsbyens beste jeger og det var nettopp derfor Saddam Hussein ba akkurat ham om hjelp.

– Føler et ansvar

– Alaa forteller at han ikke hadde noe valg, at man ikke kan si nei til en president som banket på døren hans og ville ha hjelp.

Alaa ble etter hvert Saddams livvakt, kokk, sjåfør, frisør, rådgiver og til slutt venn i løpet av de 235 døgnene han holdt den tidligere presidenten skjult.

Det var viktig for regissør Mustafa å finne det menneskelige midt oppe i krigen og jakten på Saddam. Foto: NTB

– Nå føler han et ansvar for å fortelle sannheten, sier Mustafa. Og det var viktig for meg å finne det menneskelige oppe i dette, fordi krig kan ta fra deg den menneskelige delen av deg. Og det kan ta lang tid å finne den tilbake, sier Halkawt Mustafa.

– En unik film

Prosjektet «Hiding Saddam Hussein» er blant annet tildelt støtte gjennom Norsk filminstitutts registipend-ordning, der konsulenten omtaler prosjektet slik:

«Mustafa beveger seg i et landskap som er poetisk, samtidig som han ønsker å formidle noe om samfunn, politikk og medmenneskelige relasjoner. Han har gode refleksjoner rundt det å utvikle seg som regissør gjennom utfordringene i fiksjonsfilmprosjektet «Hiding Saddam Hussein», som vil male et bilde av Saddam Hussein – og vise en side av mannen som ingen har sett».

Dokumentarfilmkonsulent i Norsk filminstitutt (NFI) Helle Hansen mener regissør Halkawt Mustafa har oppnådd en unik tilgang til bonden som gjemte Saddam Hussein i åtte måneder, før amerikanske soldater fant skjulestedet.

– Denne unike filmen gir for første gang ordet til bonden, og forteller hva som skjedde, hvordan det skjedde og hvorfor han valgte å hjelpe Saddam, sier Hansen.