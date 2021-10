Neville mener United-spillerne oppfører seg som babyer etter baklengsmål

Ole Gunnar Solskjærs og Manchester United-stjernenes anseelse blant Englands ekspertkorps stuper etter det forsmedelige 2-4-tapet mot Leicester i helgen. Storklubben har kun vunnet to av sine sju siste kamper i ulike turneringer.

Sky Sports-ekspert Gary Neville, som spilte for Manchester United fra 1992 til 2011 og vant åtte Premier League-titler og to Champions League-pokaler med klubben, er den siste i rekken som nå gir laget det glatte lag.

– Dette Manchester United-laget er elendige til å reagere etter scoringer. De oppfører seg som babyer når de har sluppet inn mål. Om de scorer selv, så er det frem med brystet og egoene til spillerne kommer ut, konstaterer Gary Neville overfor sin arbeidsgiver Sky Sports.

– De er et poserende lag, og de er et forferdelig lag å se på når poserer, konstaterer han.

Neville mener Manchester United spiller helt uten intensitet i kampene.

– De presser ikke bra, de har ingen intensitet, og spillerne går ofte rundt på banen. Det gjelder spesielt spillerne i angrepet. De må tro at de er bedre enn de er, for når jeg ser Liverpool og Manchester City, så sprinter spillerne, poengterer Neville.

Full støtte fra ekspertkollega

Han får full støtte av sin ekspertkollega Jamie Carragher, som har en fortid som spiller i Liverpool.

– Hva gjør Ole? Hva er tanken? Jeg ser ingen plan bak det de gjør. Er de et høytpressende lag? Nei, ikke med Ronaldo i laget. Denne mangelen på intensitet ville aldri ha blitt akseptert i lagene til Pep (Guardiola), (Jürgen) Klopp eller (Thomas) Tuchel. Det er både et manager- og spillerproblem, sier Carragher om Uniteds spillestil den siste tiden.

Manchester United hentet i sommer flere stjernespillere for høye summer. På tampen av overgangsvinduet kom i tillegg Cristiano Ronaldo tilbake til klubben, men det har ikke gitt løftet Solskjær håpet på.

Flere og flere mener nå tiden er inne for et managerskifte på Old Trafford. Jamie Carragher er en én av dem.

– Manchester United trenger en bedre manager. De trenger en manager som kan konkurrere med de andre storlagene i ligaen, sa Carragher i Sky Sports-studioet mandag kveld.

Og slo fast:

– Ole vinner ikke en ligatittel eller Champions League med Manchester United. Han har ikke erfaringen til å greie det, la den profilerte Sky Sports-eksperten til.

– Superstjerner som ikke leverer på scenen

TV 2s eksperter var like nådige i kritikken etter at United-laget overhodet ikke hang sammen i 2-4-tapet borte mot Leicester.

– Dette er ikke noe stort fotballag. Vi ser det uke inn og uke ut. Det er et reisende teater med superstjerner som ikke leverer på denne scenen. Ingenting fungerer, mente TV 2s fotballekspert Morten Langli i Premier League-studio.

Solskjær har vært United-sjef siden desember 2018. Laget hans er inne i et røft program og har disse kampene framover: Atalanta (Champions League), Liverpool (Premier League), Tottenham (Premier League), Atalanta (Champions League), Manchester City (Premier League).