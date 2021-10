Politiet etterlyser mann ved epletre etter drapsforsøk i Oslo

TROSTERUD (ÅSTED NORGE): Vitner observerte en mann som skal ha vært i eller ved et epletre like ved åstedet.

Det er gått snart to måneder siden to menn ble skutt på Trosterud i Oslo, men saken er fremdeles uløst. Begge mennene ble truffet i overkroppen, og politiet etterforsker saken som drapsforsøk.

I mandagens Åsted Norge på TV 2 valgte politiet å gå ut med en hittil ukjent observasjon, gjort av to vitner som gikk tur like ved åstedet.

– De har hørt skudd, og hørt hendelsen, så de er allerede på telefonen med politiet. Og det er da de gjør observasjonen i dette epletreet, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til Åsted Norge og peker på et stort epletre.

Observerte mann i eller ved epletre

Politiadvokaten forklarer at vitnene først har hørt lyden av en gren som knekker, før de har sett en mann ta seg over et gjerde og videre oppover en vei. Observasjonen ble gjort under 100 meter unna åstedet, i området Dr. Dedichens vei.

– Dette er jo kort tid etter hendelsen, så denne personen er jo interessant for politiet å komme i kontakt med, sier Hatlo.

Vitnene beskriver mannen som lys i huden og uten skjegg eller bart. Han skal hatt lyst, kort hår. Vitnene anslår mannen til å være 30 år eller eldre. Ifølge de to hadde han på seg en åpen hettegenser med t-skjorte under og en joggebukse.

BESKRIVELSE: Ifølge vitnene så mannen ved epletreet slik ut. Montasje: Åsted Norge

Politiet håper observasjonen kan utløse flere tips fra publikum.

– Vi står jo fortsatt, så lenge etterpå, i en veldig alvorlig sak uten en gjerningsperson, så vi er veldig avhengig av tips. Ikke bare om denne hendelsen, men om noen andre har observert noe spesielt denne kvelden, så er vi veldig interessert i det, sier Hatlo.

Utelukker ikke rasistisk motiv

Politiet jobber ut ifra flere teorier om hvorfor de to mennene ble skutt. Åsted Norge-ekspert John Christian Elden er bistandsadvokat for den ene av de to. Under mandagens sending ble Elden spurt om hva mannen tenker om gjerningspersonens motiv.

– Vet din klient hvorfor han ble forsøkt drept?

– Nei. De satt og spilte spill, satt stille og rolig, når en mann de ikke visste hvem var kom bort til dem. Han kom med noe de oppfattet som rasistiske utsagn, skjøt og forsvant. Så det er en ganske spesiell sak, sa Elden.

Også leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, var til stede under mandagens sending. Metlid fikk spørsmål om hvorvidt handlingen kan være rasistisk motivert.

– Ja, det er jo vanskelig for oss å svare på det foreløpig, men vi kan ikke utelukke det. Dette er en sak hvor vi holder alle muligheter åpne. Vi håper på tips her nå i kveld. Og som sagt, det er en vanskelig sak for oss, men vi har ikke gitt opp håpet om å løse også denne saken, sa Metlid.

Politiet har tidligere gått til to separate pågripelser i saken, i august og september, men begge gangene ble de pågrepne raskt løslatt etter at mistanken mot dem ble svekket. De to personene har formelt fremdeles siktetstatus i saken.