Etter halvannet år med pandemi, er det endelig klart for motor- og folkefest igjen.

Nå kan vi telle ned dager til Oslo Motor Show åpner dørene 29. oktober.

Det ventes over 40.000 besøkende på Lillestrøm, dermed blir årets store bilhappening også en av de aller største publikumsarrangementene siden landet stengte ned i mars i fjor.

Oslo Motor Show-general, Tommy Larssen, lover uvanlig mange og spennende biler i år. Dessuten blir utstillingsarealet rekordstort, med sine 40.000 kvadratmeter.

Flere racing-stjerner

– Under pandemien har kreative motorentusiaster brukt mer tid og penger enn vanlig i garasjene, uten å ha noe sted å stille ut kreasjonene sine. Vi har lange ventelister med interesserte utstillere som vi foreløpig ikke har funnet plass til. Derfor har vi denne gangen hatt uvanlig mange nye, gode og spennende utstillingsobjekter å velge mellom. Slikt blir det god messe av, sier Tommy Larssen.

Oslo Motor Show-general, Tommy Larssen, er snart klar for å åpne dørene til årets show.

Som tidligere byr Oslo Motor Show på mye moro i flere ulike hovedkategorier. Vi snakker StreetCars, motorsykler, lastebiler, amcars, veteranbiler og en egen motorsport-avdeling.

Vår ferskeste racingstjerne, Dennis Hauger, ble nylig første nordmann som har vunnet Formel 3-mesterskapet. Sammen med Oliver Solberg, Mads Østberg, Andreas Bakkerud og resten av det norske racing-landslaget er han invitert til Oslo Motor Show i år.

Årets utstillingsareal er på 40.000 kvadratmeter, ca 2.000 kvadratmeter mer enn i 2019. Foto: Oslo Motor Show

Aldri vist i Norge før

For de superbil-interesserte er det ekstra gode nyheter i år. Oslo Motor Show lover nemlig godbiter fra både Porsche, Lamborghini og Koenigsegg.

I tillegg får vi se en helt spesiell modell fra Ferrari som aldri er vist i Norge før. Milliardær og bilentusiast, Arne Fredly, stiller nemlig ut sin splitter nye Ferrari Monza SP2 som er bygget i bare 499 eksemplarer.

Det ekstreme bilen er utstyrt med en 6,5-liters V12-motor på hele 810 hk.

Andre godbiter er Ford GT med prislapp på rundt 4,5 millioner før norske avgifter, og en Rolls Royce Cullinan. En eksklusiv SUV til over seks millioner kroner. Det finnes bare noen få eksemplarer av disse i Norge.

Arne Fredlys Ferrari Monza SP2 kommer til Norge og Oslo Motor Show i år. Foto: Bilforlaget

Går for rekord

I tillegg til spreke og bensintørste superbiler, dukker det også opp enkelte elbiler. Blant annet har Bertel O. Steen har valgt Oslo Motor Show som ramme rundt Norges-lanseringen av sin nye og elektriske luksus-sedan Mercedes-Benz EQS.

Flere heftige biler fra Ford er bekreftet, blant annet verstingen GT.

Ford stiller i tillegg med toppmodellen, Mustang Mach-E GT.

– Selv om pandemien forsøkte å stikke kjepper i hjulene for oss i år også, har vi lagt oss i selen for å lage et outstanding show i år. Derfor våger vi å tro at årets messe kan gi oss ny besøksrekord. Gjeldende rekord ble satt i 2019 med nær 44.000 besøkende. Så dette skal bli spennende, avslutter Larssen.

