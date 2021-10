Nå blir strømmen billigere igjen!

Det viser den ferske prisoversikten fra strømbørsen Nordpool, som ble offentliggjort like før klokken 13 tirsdag.

Strømprisen vil onsdag ligge på 0,80 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

– Årsaken er at det er mer vind i hele Europa. I Norge får vi en vesentlig temperaturøkning i forhold til de kjølige temperaturene vi hadde denne helgen, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight AS.

Vil likevel øke

Tirsdag er døgnprisen i Sør-Norge 1,43 kroner kilowattimen, som er den høyeste noensinne for landsdelen.

Derfor er strømmen rekorddyr tirsdag

– det er høyt, sier Stina Johansen i Nord Pool til TV 2.

Ifølge Johansen er det vanlig at prisene er høyest på morgenen og ettermiddagen, fordi da er forbruket vårt høyere.

Prisene har også falt i andre land rundt oss, ifølge Johansen.

– Når det er mye vind i Europa kan vi få en sånn effekt på markedet. sier Johansen.

Prisene fra Nordpool inkluderer ikke nettleie, avgifter og strømselskapenes påslag.

Ifølge analysesjef i Lilleholt er likevel dette prisfallet midlertidig. Prisene vil fortsette å øke.

– Vi skal fortsatt ha 30 prosent forbruksøkning frem til januar og februar. Nye prisrekorder vil komme.

Varsler grep mot dyr strøm

Tirsdag varslet statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen i disse dager vil jobbe med grep for å senke strømkostnadene til folk. Da antydet han at dette kan komme på plass innen kort tid.

– På flere områder, elavgift, bostøtte og andre tiltak, så skal vi komme med tiltak på det. Det vil vi jobbe med i dagene som kommer, sier Støre til TV 2.

Støre ønsker imidlertid ikke å sette en dato på når tiltakene kommer.

– Nå kommer vi med vårt forslag til endring i statsbudsjettet. Det vil være naturlig å se i den retning da, kanskje før også.

– Før tilleggsproposisjonen kommer?

– Vi får se, det er jo det naturlige merket da.