Drømmen om OL

Menneskerettighetsorganisasjonene protesterer, og Skiforbundet varsler markeringer mot arrangørenes brudd på menneskerettighetene. De olympiske lekene Norge sa nei takk til å arrangere seiler opp til å kunne bli et av OL-historiens mest kontroversielle.

Åtte år etter at Høyre satte en endelig stopper for Oslos søknad om OL 2022, skal Idrettsforbundet nå avklare om det finnes en reell vilje i idretten og blant norske politikere til å arrangere OL i Norge en gang i fremtiden.

Sjansen for at vi får et nytt OL på norsk jord har økt betraktelig siden forrige forsøk. Forrige gang en norsk OL-søknad var på bordet, hadde IOC og idrettens ledere pampet seg så langt unna folk flest at de levde i sin helt egen verden.

Alt som hadde med IOC og en mulig OL-søknad å gjøre oste kraftig av pengesløsing, elitisme og skyhøy sigarføring. Krav om møter med Kong Harald, drinker på kongehusets regning og egne OL-felt på alle veier der IOC-toppene skulle ferdes gjorde OL mer og mer uspiselig for den norske befolkningen og de norske politikerne.

Påstanden om at man kunne arrangere et nøkternt OL i norsk regi fikk stadig nye skudd for baugen, og til slutt gikk det som det måtte gå. En etter en trakk Tyskland, Polen, Ukraina, Sverige og Norge seg fra kampen om å få arrangere OL i 2022. Til slutt sto IOC igjen med Beijing og Almaty i Kasakhstan som de to eneste kandidatene.

Valget falt på Kina, og oppladningen til vinterens OL er foreløpig sterkt preget av at vi fikk en OL-arrangør med en uendelig rekke menneskerettighetssvin på skogen.

I etterkant av den tildelingsprosessen ser det ut til at selv IOC skjønte at de hadde lagt seg på en linje de færreste var villige til å gå med på. IOCs omdømme lå i grus, og OL hadde blitt en VIP-fest for en usjarmerende elite uten bakkekontakt. Noe måtte gjøres, og IOC har nå endret prosessen for nasjoner som er interessert i å søke om OL. Veien til OL skal nå være både billigere og enklere for potensielle arrangører.

Hovedbudskapet fra IOC-medlem Kristin Kloster Aasen er at det nå er både uforpliktende og kostnadsfritt å begynne dialogen med IOC med tanke på å arrangere OL. Svindyre søknadsprosesser og skyhøye konsulentregninger skal nå være et tilbakelagt kapittel i OL-historien.

Håpet er at det skal gjøre OL mer attraktivt for flere nasjoner. Bærekraft og gjenbruk skal også stå høyt på agendaen, og søkerlandene skal vurderes på blant annet menneskerettigheter, likestilling, klima og miljø. Mellom linjene er det ikke vanskelig å forstå at noe av det som ligger til grunn for disse endringene er frykten for en utvikling der kun autoritære regimer vil arrangere OL.

Ifølge IOCs egne tall ser de allerede resultater av omleggingen. De sier blant annet at budsjettene som nå ligger til grunn for søknadsarbeidet er 75 prosent lavere enn gjennomsnittet blant kandidatene til OL i 2018 og 2022.

Signalene som kommer fra Norges Idrettsforbund er at disse endringene har blitt tatt svært godt imot blant idrettens ledere her hjemme. Det gjør også at sannsynligheten for en ny norsk OL-søknad øker.

Det sender et tydelig signal om at man mener alvor. MIna Finstad Berg

Idrettstinget vedtok i 2019 at Idrettsstyret «skal gjøre sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden». Den prosessen er nå i gang. Idrettsstyret har vedtatt at de skal sette ned et utvalg som i første omgang skal finne ut om det er reell vilje internt i idretten til å gå i gang med en ny søknadsprosess. I disse dager pågår jobben med å finne en ekstern person som kan ta på seg å lede dette utvalget.

IOC-representant Kristin Kloster Aasen er en av dem som har fått jobben med å finne riktig person til å lede utvalget. Det sender et tydelig signal om at man mener alvor. Hvor ryddig det er å la IOCs representant være med å velge ut den personen som skal lede sonderingene om en norsk OL-søknad, er et helt annet spørsmål.

Selv om idrettspresident Kjøll er flink til å påpeke at det foreløpig bare er snakk om innledende sonderinger, er det liten tvil om at ønsket om et nytt OL i Norge fortsatt lever. For norsk idrett vil et vinter-OL på hjemmebane være en enorm boost. Første mulighet er OL 2030.