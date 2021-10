Filosofi-krasj når topptrenerne skal måle krefter: – ikke bare én måte å skape suksess på

Torsdagens toppoppgjør er ikke bare mellom to topplag. Det er også en kamp mellom to ulike trenere, med svært særegne trenerstiler.

Torsdag er det duket for toppoppgjør i Fjordkraftligaen når lagene øverst på tabellen møtes i Stjernehallen i Fredrikstad.

Stjernen runger på toppen av tabellen med 28 poeng. Like bak følger Lillehammer som nummer to med 24 poeng. Begge lag har prestert stort så langt i sesongen, og nå er det igjen tid for å måle krefter.

Bak suksessen står to veteraner med svært ulike filosofier. En svensk fagmann møter en meritert russer som ønsker revansje.

– Jeg krever disiplin av mine spillere, og at de spiller med hundre prosent innsats, sier hovedtrener Alexander Smirnov.

De to lagene måtte til overtid for å gjøre opp om seieren sist lagene møttes - den 21. september. Olsson og hans Stjernen trakk til slutt det lengste strået.

HAR LYKKES: Anders Olsson har ledet Stjernen til toppen av tabellen denne sesongen

– Fått noen russiske gloser

Både Smirnov og Olsson beskrives som dedikerte trenere med hver sin unike trenerstil.

– Det er mange lag som vil spille hardt og kynisk. Jeg ønsker at det skal være som en del av spillernes DNA å spille kjapp og kreativ hockey. Spillerne skal være kreative både på og av banen, sier Olsson.

Fredrikstad-laget topper tabellen så langt. I fjor endte laget som nummer 6.

Stjernen-spiller Magnus Eikrem Haugen roser sin nåværende trener.

– Anders er en artig fyr med mye tanker og idéer. Han er kommet som et friskt pust inn i dette laget, og vi har fått til mye sammen.

Eikrem Haugen spilte også tidligere under Alexander Smirnov for Storhamar i sesongene 14/15 og 15/16. Han beskriver dette som en morsom tid, og forteller om en svært dyktig og dedikert trener.

– Han er ganske streng, og han vet godt hvordan han vil ha ting gjort. Jeg har fått noen russiske gloser opp igjennom, sier Haugen og ler.

TV 2 Jesper Hoel

– Ingenting er bedre

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel skryter av lagenes prestasjoner, og erkjenner at hans spådommer ikke har stemt denne sesongen.

– Det er veldig morsomt at vi etter tolv kamper har Stjernen og Lillehammer på topp, og at de utfordrer de andre lagene såpass. Ingenting er bedre for norsk ishockey akkurat nå, sier Hoel.

Han er imponert over hva lagene har fått til, og roser måten trenerne har jobbet på.

– Det er ganske interessant at det er to så forskjellige lederstiler som har gitt hver sin suksess. Det viser at det ikke bare er én måte å skape god kultur innad i et lag, mener Hoel.

Vil slå gamletreneren

Eikrem Haugen forteller at han har stor tro på eget lag før morgendagens hjemmekamp.

– Vi har vist at vi kan slå alle denne sesongen. Vi må bare fortsette med det vi har gjort. Vi hadde en liten glipp med Ringerike hvor det ble mye mål, men ellers har vi sluppet inn lite, og det håper vi vi fortsetter med under kampen mot Lillehammer, sier han.

Stjernen-spilleren legger ikke skjul på at det ville smake godt med en seier over sin tidligere trener Alexander Smirnov.

– Det hadde vært gøy å vinne mot "Sasja" på torsdag, det må jeg innrømme, avslutter han.