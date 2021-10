– Vi lever for blod, snått og juling

For aller første gang i historien skal lille Nærbø ut i Europacupspill.

Fredag og lørdag møter laget italienske Raimond Sassiri i EHF-cupen.

– Vi skal møte et lag fra en ferieøy i Italia, vi vet ingenting om motstanderen. Det er stort for oss på Nærbø og det er stort for oss som skal på banen, å møte en gjeng italienere vi aldri har sett eller hørt om før, sier Tord Haugseng til TV 2.

SLAGORD: Blod, snått og juling Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Vil gi italienerne en smak av Nærbø

Han håper å gi motstanderen fra ferieparadiset en smak av Nærbø.

– Det er det vi lever av her på Nærbø, det er blod, snått og juling, sier han og referer til en plakat som er satt opp på en bygning i sentrum i det lille tettstedet.

– Det er et slagord som vi alltid har hatt, siden vi spilte sammen i 2. divisjon. På banen skal du gi blod, snått og juling, ler han.

22-åringen forteller om en spillertropp som ikke kan vente til kampstart.

– Det er dritkult for alle spillerne. Vi er supergira og gleder oss ekstremt til fredag og lørdag og få litt gang på dette, gliser han.

Stammen i laget har spilt sammen siden 2009, eller nærmere bestemt 12 år. Det mener Haugseng nærmest er unikt i idrettssammenheng.

– Det er ikke mange klubber som har spillere som har spilt sammen nær sagt hele livet. Fra barnehage, ungdomsskole og videregående. Det er en kompisgjeng som skal ut å spille, konstaterer han.

– Det henger jo litt i luften

Rune Haugseng, primus motor for håndballen i Nærbø, og onkel til klubbens profil Tord Haugseng, forteller om en spent spenning i det lille tettstedet.

Målet var å spille i Europa innen 2024. Nå har de klart det allerede tre år før tiden.

– Nei, hva dette betyr? Det er jo spennende. Det henger litt i luften, og vil vise seg etterpå. Men vi har hatt et langsiktig mål om å sette Nærbø på kartet i Europa, og oppnå en kamp eller to. Det er litt kult at vi har lyktes med det. Og for spillerne betyr jo dette litt ekstra, selv om det var stas med en cupfinale forrige sesong, sier Rune Haugseng, som har vært med på den sportslige driften i klubben i en årrekke.

– Men vi merker at folk gleder seg og er spente. Det gjelder enten det er medlemmer eller folk i gatene. Det er mange som står på for å lage dette, og gjøre det til en happening. Det blir spennende, sier han.

– Er målet å bli en fast inventar i europacupen fremover?

– Vel, jeg skulle ønske jeg kunne gitt et klart svar på det. Men vi må sette oss ned over helgen og se på veien videre. Samtidig må vi passe på vi passe på at vi ikke vokser så fort at det blir vanskelig, poengterer han.