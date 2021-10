Siktet etter skytingen i Vika er pågrepet

Mannen som var internasjonalt etterlyst i forbindelse med skytingen i Vika har ankommet Norge, og politiet var kjent med at han hadde oppholdt seg i Pakistan.

Politiet var orientert om at han skulle ankomme Norge søndag ettermiddag, og var i den forbindelse i dialog med siktede knyttet til ankomsten.

Han meldte seg selv for politiet.

Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Saken vil gå som kontorforretning i retten, noe som betyr at den siktede ikke vil være til stede.



Han har så langt ikke latt seg avhøre.

Tre andre personer er siktet i saken, hvorav to av dem allerede er varetektsfengslet.



Det var 2. oktober i høst at politiet fikk melding om at en person var alvorlig skadd, etter å ha blitt skutt i Vika i Oslo. Politiet opplyste kort tid etterpå at hendelsen etterforskes som et drapsforsøk.