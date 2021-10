Bilprodusenter rundt om i verden jobber knallhardt for å gjøre bilene så trygge som mulig – og for å sikre seg høyeste score i de ulike krasjtestene.

Her i Europa er det EURO NCAP (New Car Assessment Program) som gjelder – og i USA er det NHTSA (The National Highway Traffic Safety Administration).

I dagens marked, er det nærmest forventet at alle nybiler får full pott.

Tesla gjør det generelt veldig bra i krasjtester. Både Model 3 og Model Y regnes som noen av de sikreste bilene du kan få.

Det gjør for såvidt også de større modellene Model S og X.

Hardt møte med pickup

Likevel jobbes det parallelt med egne tester på Tesla Crash Lab.

I tillegg til å gjennomføre krasjtester, får de fortløpende inn data fra sine millioner av biler, med informasjon om alt fra fart, rattutslag, airbag og sikkerhetsbelter. Det kan så brukes til å gjøre bilene enda tryggere.

En av testene er at en stor pickup kjører inn i siden av fronten på Tesla Model Y.

Norges nye storselger: – Merkelig at en nybil kan mangle noe så viktig

Reagerer lynraskt

Ifølge den amerikanske elbilprodusenten kan bilene deres reagere på en ulykke på bare 10 millisekunder, og justere airbager og seter for å håndtere situasjonen best mulig.

Nå har de lagt ut video av krasjtesten, som viser hva som faktisk skjer ved en påkjørsel fra siden med en diger (i norsk målestokk) pickup.

Hvordan det går, kan du se i videoklippet som ligger øverst i denne artikkelen.

Video: Se vårt første møte med Tesla Model Y:

NAF: Statsbudsjettet er en avgiftsbombe for brukt elbil