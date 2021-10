Kyllingkjøttboller i tomatsaus

Kyllingkjøttbollene serveres med blomkålris - retten er fri for både egg, melk og gluten.

Kyllingkjøttboller:

Ca. 400 g kyllingkjøttdeig

½ ts salt, pepper

1 liten finhakket sjalottløk og eventuelt 1 fedd finhakket hvitløk

2 ts potetmel

1 ts røkt paprikapulver

Eventuelt ½ ts malt koriander

½-1 dl iskaldt vann, eventuelt melk

Tips: For de som tåler melk tilsett eventuelt 2-3 ss revet hvit smakfull fast ost, type parmesan i kjøttbollene.

Tomatsaus:

1 sjalottløk

Eventuelt 1 fedd hvitløk

2-3 ss olivenolje

1 ss tomatpuré

1 boks knuste hermetiske tomater

1 ss flytende kyllingfond/grønnsaksfond, eventuelt ½-1 buljongterning (sjekk fri for gluten og melk)

1 ts oregano eller basilikum

Blomkålris:

1 mellomstort blomkålhode, eventuelt også litt brokkoli

1 liten rødløk (kan sløyfes)

1 fedd hvitløk, finhakket

1-2 paprika

Olje til steking

Slik gjør du:

Begynn med å lage tomatsausen. Finhakk løk og hvitløk og surr til løken er blank. Tilsett hermetiske tomater, fond/buljong og krydder. Kok opp og la trekke i 15-20 minutter (blir ikke dårligere om trekker 30 minutter, tilsett eventuelt litt mer vann). Smak til med salt, pepper og balsamicoeddik, eventuelt noen sukkerkorn.

Fortsett med å lage kyllingkjøttboller. Tilsett salt, pepper og krydder i kyllingkjøttdeigen og elt sammen. Eventuelt med finhakket løk og hvitløk hvis du ønsker det. Tilsett potetmel og elt sammen og spe med iskaldt vann til passe konsistens. Tilsett eventuelt finrevet ost. Form til kjøttboller og stek i en varm stekepanne før de legges over i tomatsausen. La stå og trekke mens blomkålrisen lages.

Finhakk hvitløk, løk og paprika. Surr i olje i en stekepanne ved middels varme til løken er blank, rør om en gang i mellom. Imens rens og riv blomkålen og eventuelt brokkoli grovt på et råkostjern, eller del i grove biter og kjør i en hurtigmikser til «små risgryn». Varm olje i en panne. Tilsett revet blomkål/brokkoli og stek ved høy varme under omrøring i 4-5 minutter under omrøring. Smak til med saft fra sitron, salt, pepper og eventuelt finhakket urter/persille. Tilsett løk og paprika blandingen.