Spiller sin 30. ende sesong på toppnivå – dette er hemmeligheten

– Han ga seg jo tidlig, sier Mats og ler.

Han sikter til tvillingbroren Marius, som la opp 40 år gammel.

De to brødrene konkurrerte om alt, gjorde hverandre bedre og drømte om det samme. De skulle opp på A-laget til Manglerud.

Det er 29 år siden den drømmen gikk i oppfyllelse for de begge.

– Vi skulle ha dette som jobb. Det var det her vi ville drive med, og den veien ble det, sier Mats.

De ble utenlandsproffer, spilte sammen på landslaget og fortsatte å drive hverandre fremover.

Da Marius ga seg, fortsatte Mats.

DE FØRSTE: Mats, Mathias og Marius Trygg (t.h) er de første tre brødrene som har spilt sammen på det norske ishockeylandslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forbildene

I taket i Manglerudhallen henger drakta til Mats med nummer 23. på ryggen - som et tydelig bilde på hva 45-åringen har betydd for klubben.

Med unntak av én sesong i Sverige, har han holdt på dette nummeret hele karrieren. Inspirasjonen bak nummeret var fascinasjonen av den tidligere amerikanske basketballspilleren Michael Jordan.

Han hadde også forbilder på isen, flere ble han med tiden lagkamerat med. Til tross for at han selv ble hockeyspiller, var det aller største forbildet en argentinsk magiker på fotballbanen.

FORBILDET: Diego Maradona løfter pokalen etter Argentinas gull i 1986. Mats trygg har sett disse jubelbildene en rekke ganger. Foto: CARLO FUMAGALLI/AP

– Det største barndomsidolet var Diego Maradona. I VM i 1986 var jeg ti år gammel. Jeg og Marius hadde en film fra mesterskapet som het Hero. Den så vi sikkert mange hundre ganger, vil jeg påstå. Han var en ledestjerne. Han var større enn selve spillet. Så forgudet han var i Argentina går ikke engang an å forestille seg, sier han om sitt avdøde forbilde.

Han har ikke idoler på samme måte lengre, men selv om han er blitt en veteran, slutter han ikke å sette seg nye mål.

– Jeg blir ikke fornøyd med det jeg har gjort, selv om jeg selvfølgelig har oppnådd mye. Jeg har jo nådd de målene jeg har satt meg, men jeg er fortsatt veldig nysgjerrig og klarer å sette meg nye mål. Samme hvor gammel jeg blir, har jeg alltid lyst å gjøre det litt bedre enn i fjor, sier han og smiler.

– Komisk

I mange år har han fått spørsmål om når han skal gi seg. Han husker spesielt den gangen en kamerat tok det opp da han hadde bikket 30 år.

– Han spurte: «Du blir ikke en sånn som kommer til å spille til du er 36-37 år?» Jeg jattet jo med, «nei, det kommer jeg ikke til å gjøre». Jeg hadde begynt å se slutten, og her sitter jeg ti år senere. Det er komisk, sier han.

Mats synes det er vanskelig å skulle gi seg som hockeyspiller på toppnivå.

– Jeg elsker det over alt, alt med det. Det er vanskelig å skulle gi slipp, sier 45-åringen.

BETYR MYE: Mats Trygg har brukt store deler av livet på og rundt isen. Foto: Emma Sofie Sørli/ TV 2

Han har levd mesteparten av sitt liv på og rundt isen. Nesten alt i livet hans kan linkes til hockeyen.

Moren til sine to første barn, møtte han på Manglerud-kamp.

Hans nåværende kone, og mor til sin tredje datter, møtte han under tiden i Tyskland. Hun jobbet i restauranten i ishallen der han spilte.

– Alle veier i livet peker tilbake på hockeyen. Jeg har alt å takke hockeyen for, definitivt, sier han.

– Hva tenker kona om at du stadig går på en ny sesong som hockeyspiller?

– Jeg får spørsmålet noen ganger om hun er lei. Det er heller motsatt. Hun synes det er veldig gøy at jeg holder på. Vi har jo en datter på tre år sammen. Hun synes det er kult at hun også får se meg spille, svarer han.

OVERRASKET: Lucas Trygg trodde aldri han skulle rekke å bli lagkamerat med onkelen Mats Trygg. Foto: Emme Sofie Sørli

På lag med nevøen

Ti år før hans nevø Lucas Trygg, sønn av Mats sin tvillingbror Marius, ble født, debuterte han på A-laget til Manglerud Star.

Da han kom til verden i 2002, var Mats Sverige-proff og hadde allerede spilt en rekke landskamper.

Nå er de lagkamerater på A-laget til Manglerud. Det hadde ikke Lucas sett for seg. 18-åringen så det som vesentlig mer sannsynlig å "kun" spille på lag med en annen onkel.

– Mathias (Trygg, Manglerud-spiller og bror av Marius og Mats, jou anm) er jo ti år yngre enn de to. Det var egentlig han jeg så for meg å spille med. Men Mats har jo ikke gitt seg ennå, så da ble det sånn, sier han og smiler.

Nevøen har sett mye på onkelen opp gjennom og latt seg inspirere. Han tror ikke det er tilfeldig at Mats har holdt seg på toppnivå i så mange år.

– Det er jobben han legger ned hver dag, uansett om det egentlig er fridag. Han er her først på morgenen og drar sist om kvelden. Det er den jobben han gjør med den fysiske biten og detaljene som gjør at han holder så lenge, sier han.

FOKUS: Mats Trygg under en av sine treningsøkter. Veteranen sluntrer ikke unna i treningsarbeidet. Foto: Emma Sofie Sørli

Hemmeligheten bak suksessen

TV 2 ble med 45-åringen under en av hans treningsøkter i styrkerommet i Manglerudhallen.

Han løfter fortsatt tungt og tar jobben på alvor. Det er også her i styrkerommet han mener hemmeligheten ligger bak hvorfor han fortsatt holder et så høyt nivå.

– Beina har jeg alltid kunnet trent bra. Det er jo der hemmeligheten ligger. Det er i beina, rett og slett. Så fort du begynner å henge etter blir det tungt. Sterke bein og den kvikkheten er utrolig viktig for spillet mitt. Jeg sier ikke at jeg er like kvikk lenger, men jeg henger brukbart med, sier han med et smil.

Manglerud-spilleren mener en kombinasjon av sterk motivasjon, fokus, godt treningsarbeid og gode gener er resten av hva som ligger bak hvorfor han fortsatt holder et høyt nivå.

– Fatter`n er pigg og mutter`n er fortsatt lett på foten. Jeg er heldig fra naturen sin side, sier han og smiler.

FORTSETTER: Den dagen han gir seg spiller, planlegger Mats Trygg å fortsette å jobbe rundt idretten. Foto: Emma Sofie Sørli

Det kommer en dag

I treningsrommet går han og halter litt og innrømmer at han fortsatt har litt vondt i beinet, som han brakk i sommer.

Det holdt han ute av spill i lang tid. Mats var ikke med de første kampene av sesongen, og det er først nå han er med.

Blir ikke beinet helt bra igjen, vil det bety karriereslutt.

Uansett er han inne i sitt foreløpig siste kontraktsår med moderklubben. Om det blir flere sesonger som hockeyspiller, er han usikker på.

Hockeyen gir han uansett ikke slipp på. Han ser for seg å fortsette å jobbe med idretten han elsker.

– Jeg håper at det vil føles naturlig den dagen jeg gir meg. Det blir nok et savn, men det blir jo noe godt med det også, sier han.