«Tiger King»-Eriks dødsårsak klar én måned etter hans død

Erik Cowie ble funnet død i en leilighet i New York City i september - bare 53 år gammel.

En talsperson for NYC Office of Chief Medical Examiner, Julie Bolcer, bekrefter at Cowie døde av akutt og kronisk alkoholbruk.

Hans dødsfall regnes derfor som naturlig, melder People.

Langt hjemmefra

Tidligere har amerikanske medier omtalt at politiet ikke fant noe narkotika på stedet der Cowie ble funnet død.

«Tiger King»-Erik bodde i Oklahoma, men ble funnet død av en venn i New York.

Cowie ble kjent gjennom TV-serien «Tiger King» som kom på Netflix i 2020. Han var en av dyrepasserne til Joe Exotic, og dukket flere ganger opp i serien.

Møtte ikke i retten

Kort tid før hans død ble Cowie tatt for DUI etter en bilulykke i Oklahoma. DUI står for «driving under the influence», og vil si at du kjører under påvirket tilstand av for eksempel alkohol eller narkotika.

Cowie ble kjent skyldig, men møtte ikke opp i retten. Da ble det utstedt en arrestordre, men ingen visste hvor han var blitt av.

«Tiger King»-dyrepasseren har tidligere innrømmet at han slet med alkohol før han fikk jobben som dyrepasser.