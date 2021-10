Derfor er vin fra Hellas i skuddet nå

Gresk vin er i vinden som aldri før. For noen år siden kom den greske produsenten Gaia inn på det norske markedet med sine friske, syrlige og mineralske hvitviner på den greske druen Assyrtiko som nordmenn synes å falle pladask for. Og så kom gjennombruddet for rødvin fra Hellas med stjerneskuddet Apostolos Thymiopoulos med sine friske og smaksrike rødviner for et års tid siden og etter det har det gått slag i slag for gresk vin i Norge. Nå finnes det gresk vin på hvert eneste Vinmonopol.

Vi ba God morgen Norges vinekspert, Liora Levi, om å anbefale fire greske viner og en alkoholfri variant.

Rødvin: Thymiopoulos Xinomavro Young Vines 2019, Naoussa, Hellas, kr 189,- (basis)

– Denne vinen har en aroma av røde bær og frukter med innslag av blomster. Den er smaksrik i munnen med toner av jordbær og nyper. Delikat med merkbare tanniner. Vinen kan både nytes med mat, gjerne enkle retter uten for mye rødt kjøtt, alternativt til peiskosen, sier Levi om denne rødvinen.

Hvitvin: Lyrarakis Plyto Psarades 2020, Kreta, Hellas, kr 199,90 (bu)

– Denne vinen kommer fra Kreta, er saftig og ren med smak av hvit stenfrukt og noe innslag av sitrus. Hvitvinsdruen Plyto trives på Kreta, der mange av druene i Hellas er stedbundne. En fin vin til fisk og skalldyr, utdyper Levi.

Hvitvin: Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2020, Santorini, Hellas, kr 299,90 (bu)

– Denne hvitvinen lages på vulkanøya Santorini. Den er frisk og mineralsk på duft. Smaker rent av epler og sitrus. Vinen har lett fylde og egner seg både til fisk og skalldyr, men også til lettere retter av svin og fjærkre, forklarer Liora Levi.

Hvitvin: A. Karamolegos Santorini 2019, Santorini, Hellas, kr 300,- (bu)

– Dette er en annen vin fra Santorini. Syrlig frukt på smak med innslag av grønne epler, lime, sitron og noe stenfrukt. Saltaktig syre og frisk, knusktørr og mineralsk avslutning. Sammen med de 90 prosent med Assyrtiko har også de lokale druene Athiri og Aidani sneket seg inn. Fint følge til skalldyr og alt annet fra havet, sier Levi om denne vinen.

Alkoholfritt fra Hellas: Three Cents Pink Grapefruit Soda, Hellas, kr 18,90 (parti)

– Denne alkoholfrie drikken er også fra Hellas. Intens aroma av rosa grapefrukt. Saftig med et lett bittert preg sammen med masse sitrus og frukt. Er du som meg glad i grapefrukt vil du elske denne alkoholfrie sodaen. Den er nydelig alene, sammen med en skive grapefrukt eller som mixer med gin eller ulagret akevitt, avslutter Levi.