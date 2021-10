Sjekk hvem som er tilbake i landslagstroppen

Christoffer Rambo er tilbake i Christian Berges landslagstropp for første gang på over fem år.

Christian Berge tok i dag ut mannskapet som skal spille Gjensidige Cup i Trondheim første uken i november. Et navn som ikke har stått på sjefens uttaksliste siden 15.juni 2016 er Christoffer Rambo.

–Det var uventet, Veldig uventet, men det blir morsomt å bli med igjen, sier Rambo.

Gutten med venstreslegga debuterte allerede som 19-åring på A-landslaget, men etter 2016 har det vært stille på landslagsfronten.

Han ble hentet inn til «nødlandslagets» kamper mot Hviterussland i januar i år. A-landslaget skulle spille EM-kvalik, men av smittehensyn valgte de å benytte seg av rekruttspillere i de kampene. Det gav mersmak for 31-åringen.

–Det er moro med Rambo. Han hadde jo en kometperiode i tidlig alder, men var ikke veldig voksen i første landslagsperiode. Nå har han blitt voksen, fått kone og barn og vært god i Tyskland over flere sesonger. Også i Runar har han imponert. Det er spennende at han blir funnet verdig til en sånn tropp, sier TV 2s håndballekspert, Bent Svele.

Han mener Rambo har utviklet seg mye også utover det han har vært mest kjent for. Venstreslegga.

–Han har først og fremst styrkene i skudd fra distanse. Men han har også blitt sterkere med linjespillet som er viktig når du er en sånn type spiller.

Rambo var et av de heteste norske talentene da han reiste utenlands og til spanske Valladolid i 2010. Han har spilt de siste sju årene i tyske Minden, før han i sommer returnerte til gamleklubben Runar. Der har han virkelig levert. Rambo er med sine 57 mål på sju første kamper, toppscorer i Rema 1000-ligaen.

–Dette er en stor tropp. Hva er mulighetene for han å slå seg inn i en EM-tropp i januar?

–Det er en posisjon hvor Norge er ekstremt godt forspent med Magnus Abelvik Rød, Kent Robin Tønnesen og Harald Reinkind. Også Eivind Tangen er et alternativ, men han må gripe den muligheten når han får den. Han har vist at han er mer enn god nok i Norsk eliteserie og i Bundesliga. Nå får han også vist seg frem mot meget kvalifisert motstand.

Norge møter Danmark, Nederland og Frankrike under samlingen i november.

–Norge møter de ypperste så det finnes nesten ingen bedre mulighet til å vise seg frem mot god motstand.

Christian Berge har tatt ut hele 22 spillere til kampene i Trondheim. Også Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen som sliter med skader.

– Han har sagt at denne samlingen kan bli et fristed for noen av spillerne og det er ikke sikkert hvem som skal spille. Flere trenger pustepauser inn mot januar. Derfor tar han ut så mange, mener Svele.

Dette er troppen til møtene med Danmark, Nederland og Frankrike:

Torbjørn Bergerud, GOG Håndbold

Sander Drange Heieren, Drammen HK

Kristian Sæverås, FC DHfK Leipzig Handball

Thomas Alfred Solstad, Elverum Håndball

Petter Øverby, HC Erlangen

Magnus Gullerud, SC Magdeburg

William Aar, Ribe-Esbjerg

Sander Sagosen, THW Kiel

Gøran Johannessen, SG Flensburg-Handewitt

Magnus Fredriksen, HSG Wetzlar

Simen Holand Pettersen, Elverum Håndball

Erik Thorsteinsen Toft, Mors-Thy Håndbold

Sander A. Øverjordet, Mors-Thy Håndbold

Vetle Eck Aga, IK Sävehof

Harald Reinkind, THW Kiel

Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt

Kent Robin Tønnesen, Pick Zseged Handball

Christoffer Rambo, Runar Håndball

Kristian Bjørnsen, Aalborg Håndbold

Kevin Maagerø Gulliksen, Frisch Auf Göppingen

Alexander C. Blonz, Pick Zseged Handball

Sebastian Barthold, Aalborg Håndbold

Kampene i Gjensidige Cup kan du se på TV 2.

4.november: Norge-Danmark kl. 18.15

6.november: Nederland-Norge kl. 16.45

7.november: Frankrike-Norge kl.16.45