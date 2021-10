Derfor er strømmen billigere for nordlendingene

De siste dagene er det ikke bare satt nye, nasjonale prisrekorder på strøm – det har også vært rekordstore forskjeller mellom nord- og sørlendingene. For mens folk sør i Norge bør være ekstra bevisste på antall dusjer og hvor høyt panelovnen står på, kan nordlendingene slappe litt mer av.

Mandag var prisene slik i de ulike landsdelene:

Prisen i Tromsø var på 19,45 øre per kilowattime

Prisen i Trondheim var på 24, 32 øre per kilowattime

Prisen i Bergen var på 152, 25 øre per kilowattime

Prisen i Oslo var på 164, 32 øre per kilowattime

Prisen i Kristiansand var på 164, 50 øre per kilowattime

Tirsdag morgen var forskjellen enda større. Mellom 08 og 09 var strømmen elleve ganger så dyr i Sør-Norge enn i Nord-Norge.

Nye rekorder

Studenten Lisa Andersen bor i et dårlig isolert hus I Sandviken i Bergen, og sliter med å holde varmen. Det hjelper ikke at strømprisene slår nye rekorder hver dag.

For å holde varmen må Lisa pakke seg godt inn ulltepper og varme gensere. For kulden går ikke bare utover kroppstemperaturen, men hun sliter med å holde fokus på lesingen.

– Det er veldig vanskelig å konsentrere seg når du fryser, sier Lisa.

Nye rekorder

Strømprisene i Norge er på et rekordhøyt nivå. Tirsdag fortsetter prisene å stige, men på onsdag vil prisene falle igjen. Dette er imidlertid bare midlertidig.

– Vi skal fortsatt ha 30 prosent forbruksøkning frem til januar og februar. Nye prisrekorder vil komme, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt , analysesjef i Volue Insight AS.

Nordlendingene er blant dem som slipper billigere unna. Mellom klokken 08 og 09 tirsdag morgen var strømprisen så mye som elleve ganger så høy i sør.

Men hvorfor er forskjellene så store?

– Veldig forenklet så handler om det at det er et strømoverskudd i nord og et underskudd i sør, og man får ikke flyttet strømmen mellom nord og sør, forklarer sier Stig Asle Hanssen, administrerende direktør i Ishavskraft.

Dårlig råd

Lave vannmagasiner i Sør-Norge, og lite vind i Sør-Europa reduserer krafttilbudet, og driver prisene i været. Det hjelper lite at det er mye vann i magasinene i Nord.

– I Midt-Norge og Nord-Norge er prisene er betraktelig lavere fordi situasjonen der er god i vannmagasinene, men det er ikke kapasitet nok til å frakte kraft nok ned til resten av landet, sier Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør hos Nord Pool.

Hun sier det kan bli en tøff vinter for mange.

– Hvis det blir tørt og veldig kaldt, så er det klart at det vil påvirke prisene, sier Johansen.

DYRT: Lisa Andersen håper strømprisene ikke går ytterligere opp. Da må hun redusere temperaturen i huset enda mer. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

Den dyreste strømregningen Lisa Andersen betalte i vinter var på 4000 kroner. Med de nye rekordene er hun redd for at prisene i år blir enda høyere. fortsetter å gå opp, og at hun ikke vil ha råd til å betale for det.

– Jeg vet ikke om det er mulig for oss å være med på dealen i Nord-Norge, det hadde vært fint, sier Andersen med et smil.