Anette tapte i øksekast – ga en gave til én av deltakerne før hun dro

Det ble et kortvarig Farmen-opphold for utfordrer Anette Svendsen (40), da hun tapte søndagens tvekamp.

Miljøterapeut Anette Svendsen (40) kom inn som en av årets Farmen-utfordrere denne uken, sammen med student Gunnar Svingen (25) og tømrer Torstein Knutsen (62).

Svingen og Svendsen ble etter kort tid fullverdige deltakere, da Knutsen valgte å trekke seg.

Det er ingen hemmelighet at utfordrere ofte ikke er ønsket på gården. Selv om ukens storbonde Tonje Frigstad (21) ønsket å gi alle en rettferdig sjanse, valgte hun til slutt Svendsen som førstekjempe.

ØVD: Heidi Lereng har øvd mye på øksekast, både før og under Farmen-oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Som andrekjempe falt valget på daglig leder Heidi Lereng (24). Hennes privilegium var å velge hvilken gren damene skulle konkurrere i – det ble øksekast.

Det gjorde hun lurt i for Lereng trakk til slutt det lengste strået og vant tvekampen. Dermed ble det et kort Farmen-opphold for Svendsen, som måtte forlate gården.

Se den spennende øksekastkonkurransen i videoen øverst i saken.

Forventet annen gren

– Moren min hadde klart å kaste bedre. Jeg kan jo bare ha det så godt når jeg kaster slik. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det er kjipt at jeg skal ut allerede, sier en oppgitt Svendsen når TV 2 møter henne kort tid etter exiten.

HOPPET AV GLEDE: Heidi Lereng hoppet av glede i armene på Herman Herberth Herding da hun vant tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Svendsen anså sjansene sine som 50-50, da hun fikk vite at damene skulle konkurrere i øksekast. Hadde hun fått velge på øverste hylle hadde de kjempet i noe helt annet.

– Heidi valgte den eneste grenen hun hadde sjans til å slå meg i. Jeg kunne heller møtt henne i tautrekking eller slegge – men det var jeg ganske sikker på at det ikke ble. Jeg hadde også et håp om kunnskap, men det turte hun ikke, sier Svendsen.

Denne uken brukte Svendsen mye tid på å lese i gårdsboken – så lenge den var tilgjengelig. Gårdsboken ble nemlig gjemt opptil flere ganger.

– Den alliansen som er der inne gjemte gårdsboka – og det tar jeg som et stort kompliment. Når jeg har vært der i så kort tid, og de er livredde for å møte meg i kunnskap, så tenker jeg at jeg «nailet» den, flirer hun.

– Ulogisk

Frigstad vurderte lenge hvem hun skulle velge som førstekjempe. At det endte med Svendsen begrunnet hun med at hun ikke ønsket å møte henne i verken en tvekamp eller mulig finale.

– Jeg tenker det er den letteste utveien, men jeg forstår det. Jeg har vært der i én uke, og de har vært der i fem.

– Hva synes du om at Tonje valgte deg, og ikke Gunnar?

– Jeg tror Gunnar hadde blitt valgt om det var en mann som var storbonde. Det er jo litt artig, at jentene skal ta ut jentene. De glemmer at de blir stående igjen med bare gutter i finaleuken. Det er ulogisk til tider, sier hun.

BETENKT: Storbonde Tonje Frigstad vurderte lenge hvem hun skulle velge som førstekjempe. Til slutt falt valget på utfordrer Anette Svendsen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Vanskelig på kjempehytta

Selv om Svendsen syntes det var kjekt å være på kjempehytta, innrømmer hun at det ble vanskeligere enn hun hadde forestilt seg.

– Det ble litt lenge for meg å være alene med mitt eget hodet. Jeg begynte å tenke på andre ting som jeg ikke tenkte på, på Farmen – der var jeg bare i den deilige boblen. På kjempehytta begynte jeg å tenke på kjipe ting, sier hun, som ikke ønsker å utdype hva som gikk gjennom hodet hennes.

På kampdagen forteller hun at hun ikke kjente på noen spesielle følelser.

– Jeg klarte ikke finne konkurranseinstinktet mitt, selv om jeg ønsket å være på gården. Jeg fokuserte bare på alt mulig annet. Jeg hadde nok vært litt for lenge alene. Jeg og hodet mitt bør ikke være oss to for lenge, flirer hun.

Det var Lereng som fikk besøk av sjaman Heidi Persdatter Greiner Haaker (56) på kjempehytta. Selv om Svendsen ønsket besøk, forventet hun ikke å få det.

– Tror du det var utslagsgivende for kampen at du ikke fikk besøk?

– Det vet jeg ikke. Det var jo bare min egen skyld at jeg tapte – Heidi var bedre enn meg til å kaste øks.

Ga en «lykke-gave»

Da Svendsen kom inn som utfordrer kjente hun raskt på det hun beskriver som en «krisefølelse», med mange inntrykk på en gang. Følelsen gikk likevel raskt over, da hun følte seg godt mottatt av gjengen.

Blant deltakerne var det bedriftsleder Grethe Enlid (50) Svendsen raskt fikk en god tone med. Det er hun takknemlig for.

– Hun er en artig dame. Vi gamle damene, meg, Grethe og Heidi, fant fort ut at vi funket sammen. Det å være en del av de gamle damene blir kanskje litt rart å si, for jeg er jo yngst av dem, flirer hun.

GODE VENNER: Grethe Enlid og Anette Svendsen rakk å bli gode venner på den korte tiden Svendsen var på gården. Foto: TV 2

Før Svendsen forlot gården, ga hun en gave til Enlid. Det håper hun skal bringe lykke for trønderen.

– Jeg laget et makramekjede til henne på kjempehytta. Så kan hun gi meg det tilbake hvis hun vinner. Kanskje det bringer lykke.

Smugspist

Selv om det kun ble en liten uke på Farmen, er Svendsen takknemlig for tiden hun fikk. Hun tror deltakerne går en tøff uke i møte med mindre mat på bordet, da ukesoppdraget ble underkjent denne uken.

– Nå begynner kampen for tilværelsen. Det begynner å spisse seg til, for nå er de omtrent halvveis. Nå begynner sannheten om folk å komme frem. Det blir artig. Det er litt for mye leirskole-tendenser der, sier hun.

Siden første uke har flere av deltakerne unnet seg litt ekstra mat. Selv har hun ikke lidd noen nød i matveien, og innrømmer at hun stjal både det ene og det andre mens hun var på gården.

– Jeg rappet egg og rødbeter. Også fikk jeg litt privilegier da Grethe var på kjøkkenet. Så det har blitt litt egg, grønnsaker og sjokolade.

INGEN MATNØD Anette Svendsen stjal både grønnsaker og egg mens hun var på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Bedre enn Farmen

Svendsen så frem til en varm dusj, kebab og snus, men måtte snu om tankegangen da hun fikk vite at Torpet ventet på henne. Det tror hun blir bedre enn Farmen.

– Det blir jo inn i en ny gjeng, som egentlig er helt ko-ko å gjøre. Men jeg tenker det nesten blir bedre. Jeg vil jo tilbake til gården. De tror de har blitt kvitt meg – og det kan hende. Men det hadde vært sabla kult og kommet tilbake, sier hun.

Dersom hun kommer inn på Farmen igjen, lover hun å gjøre én ting hun angrer på hun ikke fikk gjort.

– Jeg angrer på at jeg ikke gjorde mer faenskap der inne. Jeg skal ikke gjøre det på Torpet, men heller planlegge alt jeg skal gjøre på Farmen. Om jeg kommer inn på gården igjen blir det mer faenskap – det lover jeg.

På Torpet møter Svendsen vekter Amalie Lund (23), lærer Daniel Godø (28) og regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27). En av dem må ut i kamp om kort tid, da det kun er plass til tre personer på den lille husmannsplassen.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Se også Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag når du vil på TV 2 Play.