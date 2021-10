Frykter savnede Cleo (4) er bortført

Cleo Smith var på telttur med familien i Vest-Australia da hun forsvant natt til lørdag.

Ifølge The Guardian ble hun sist sett av moren og stefaren rundt klokka 01.30. Da foreldrene våknet klokka 06.30 skal hun ha vært borte fra teltet.

– Det har gått over 24 timer siden jeg så gnisten i øynene til den lille jenta mi! Vær så snill, hjelp meg å finne henne, skrev moren på sine sosiale medier søndag.

Delte telt med familien

Familien teltet på det populære campingstedet «Blowholes», som ligger nord for byen Carnarvon, langs Australias vestkyst.

Fireåringen skal ha hatt på seg en rosa pysjamas med blått og gult mønster da hun forsvant. Politiet har også gått ut med bilde av samme type sovepose hun lå i.

SAVNET: Australske Cleo Smith (4) ble meldt savnet lørdag morgen, av foreldrene. Politiet frykter hun er bortført. Foto: Western Australia Police

Ifølge avisen The Australian sov Cleo rett ved siden av lillesøsteren Isla, mens foreldrene sov i teltrommet ved siden av. Da de våknet skal glidelåsen til teltet ha vært åpen, og både eldstedatteren og soveposen hennes var forsvunnet.

Frykter bortførelse

Nasjonale drapsetterforskere og rettsmedisinske etterforskere bistår nå lokalpolitiet i arbeidet med leteaksjonen. Helikoptre og droner er også tatt i bruk.

Politiinspektør Jon Munday sier til The Guardian at de ikke utelukker at Smith kan ha blitt bortført. Han forteller også at forholdene i nærheten av campingstedet er krevende.

– For hver time som går med en fireåring i disse forholdene - hvor det er begrenset vannforsyning, varmt og begrenset med ly - øker bekymringen, sier Munday.

Flere australske medier melder at en bil skal ha blitt observert kjørende bort fra campingstedet i høy fart natt til lørdag, men politiet har ikke ønsket å kommentere ryktet.

– Det var mange mennesker på campstedet den natten, og vi sporer opp disse for øyeblikket, sier inspektøren til The Sydney Morning Herald.

Avisen skriver også at Cleos biologiske far har blitt innkalt til politiet, men at ingenting tyder på at han har noe med forsvinningen å gjøre.

Satte søket på pause

Tirsdag morgen, australsk tid, gjorde utfordrende vær at søket med frivillige letemannskaper måtte settes på pause.

The Sydney Morning Herald skriver at tungt regn og mye vind gjorde at videre leting ble vurdert som utrygt, men at søket nå er i gang igjen ettersom været har blitt bedre.