Sist vi møtte FrP-toppen var han landets samferdselsminister, og ble kjørt rundt i en sort, pansret statsrådbil.

Nå kjører Ketil Solvik-Olsen bil selv, og realiserte nylig drømmebilen, en 2001-modell Plymouth Prowler.

– Jeg bodde i USA da den ble lansert i 1997. Allerede da tenkte jeg at dette er så kult, at jeg må ha en slik bil en gang. Nå har den akkurat kommet til Norge, etter jeg fant et fint eksemplar i Michigan ,USA.

Det forteller Solvik-Olsen, når vi møter ham på Røa i Oslo.

– Noen synes den er blodharry!

– Det må være lov å kalle dette en sær bil?

– Ja, absolutt! Den er kjempesær og det er jo hele poenget! Noen syns den er blodharry, og det er helt i orden. Jeg syns bilen er vanvittig kul, og jeg liker at Chrysler-konsernet faktisk turte å lansere en såpass spesiell bil, sier Solvik-Olsen, og legger til:

– Plymouth Prowler ble lansert i en tid hvor det gikk relativt bra for Chrysler, ikke minst ble de styrt av ekte bilentusiaster. Designerne fikk beskjed om å lage noe kult, annerledes og litt hot rod-inspirert. Det må vi være enige om at de har lykkes med!

Siden lanseringen i 1997 er det kun produsert 11.702 eksemplarer av Prowler. Hjemme i Norge finnes det kun et fåtall biler.

Ikke typisk amerikansk

Under det lange og smale panseret finner vi en V6-motor på 3,5 liter. Den leverer 217 hestekrefter, og sender bilen fra 0-60 mph (96 km/t) på respektable 5,9 sekunder.

Toppfarten er elektronisk begrenset til 203 km/t.

– Hvordan er bilen egentlig å kjøre?

– Den er ikke typisk amerikansk, som bare glir over humpene. Understellet er relativt stivt satt opp, så her kjenner du hver eneste sprekk i veien. Ellers sitter du lavt, med god kontakt til underlaget. Den er rett og slett fantastisk morsom å kjøre, gliser Solvik-Olsen i det han fyrer opp designbomba.

Under utviklingen av bilen ønsket man dessuten å se nærmere på hvordan bruk av aluminium kunne bidra til å redusere vekten.

– Rundt 1/3 av bilen er av aluminium og den veier ikke mer enn drøyt 1.200 kilo, det merkes på veien.

Med Prowler har Ketil Solvik-Olsen realisert en av drømmebilene sine. I Norge ligger det to eksemplarer av Prowler til salgs på bruktmarkedet. Den rimeligste er annonsert til 449.000 kroner.

Fullstendig upraktisk

Den tidligere samferdselsministeren, og nå første nestleder i FrP, legger ikke skjul på at bilen er kjøpt med hjertet.

Dette er Solvik-Olsens Cadillac Seville.

– Her er det helt klart følelsene som bestemmer. Bilen er jo fullstendig upraktisk. Men designet og kjøreopplevelsen overgår dette enkelt. Nå skal jeg straks kjøre bilen til Jæren, hvor den skal stå trygt i en varm garasje gjennom vinteren. Men jeg gleder meg allerede til våren, da skal den testes skikkelig!

– Hva er det du og familien kjører ellers, nå som Prowelern skal under tak?

– Vi har tre andre biler. Den mest fornuftige er en liten Fiat 500e. Så har vi en Jeep Compass ladbar hybrid og en Cadillac Seville fra 1985. Jeg har blitt glad i alle bilene.

– Men helt til slutt: Hvilken annen stortingspolitiker tror du hadde likt denne bilen best? Hvem hadde du helst tatt med på roadtrip?

– He he. Jeg tenker enten Jon Georg Dale eller Bård Hoksrud. Det hadde blitt en artig biltur, avslutter entusiasten.

