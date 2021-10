Glatte veier og flere utforkjøringer: – Kjør og sko dere etter forholdene

Trafikkoperatør Gry Solli ved Vegtrafikksentralen Øst kommer med klar anbefaling til de som skal benytte seg av bilen i dag:

– Hvis du ikke har satt på vinterdekk må du vurdere om du skal ta kjøreturen, sier Solli til TV 2.

Trafikkoperatøren informerer om at det ligger en del snø oppe i høyden og at det er mye sludd i lavlandet. Det er også vått føre i morgentimene langs hovedveien inn til Oslo.

Solli legger til at en må være ekstra obs på å holde både fartsgrensen og avstanden til andre bilister foran.

Det blir også gitt en klar oppfordring om å kjøre ekstra oppmerksomt langs mindre veier hvor det ikke er så mye trafikk.

– Det er klart at morgenrushet fort kan gi noen bulker, sier trafikkoperatør Solli til TV 2.

– Vinterdekk som gjelder

Det samme gjelder veiene lengre sør.

Det er meldt om snø lans fjellovergangene i Sør-Norge, samt i gamle Buskerud. Trafikkoperatør Kari Hefre ved Vegtrafikksentralen Sør informerer om at de har alt av mannskaper ute.

Trafikkoperatøren ved Vegtrafikksentralen Sør sier at det nå er vinterdekk som gjelder.

– I dag oppfordrer vi alle til å både kjøre og sko seg etter forholdene, sier Hefre til TV 2 i morgentimene.

SNØ: Slik ser det ut på Riksvei 3 i Østerdalen tirsdag morgen. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Flere utforkjøringer

Politiet i Innlandet kan melde om flere utforkjøringer i tirsdag morgen.

– Det er for tidlig å konkludere, men på alle stedene blir det meldt om snø i veibanen og glatte kjøreforhold. Likevel skal jeg ikke trekke noen konklusjon enda, sier operasjonsleder ved politiet i Innlandet, Bård Einar Hoft.

Av tre meldte utforkjøringer på Twitter er det en person som er sendt til sykehus, etter en utforkjøring på riksvei 4 på Reinsvoll.

– Det er ukjent skadeomfang, men personen var bevisst da ambulansen fraktet vedkommende til sykehus.

#Reinsvoll #RV4 kl 0617: Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke. Enslig bil av vegen, to personer i denne. En person er meldt skadet, ukjent skadegrad, oppdateres. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) October 19, 2021

Hoft kommer også med klare råd til dem som skal kjøre bil i morgentimene.

– Først og fremst ta det med ro og planlegg for ekstra tid. Sørg også for at kjøretøyet er skodd etter forholdene. Er du i tvil, la bilen stå, om du ikke har vinterdekk.

Fører anmeldt

Politiet i Øst melder også om flere utforkjøringer og biler som ikke klarer seg på dagens føre.

– Politiet må prioritere hardt hva vi kjører på av oppdrag. La bilen stå om man ikke har riktig dekk. Enkelte veier på Romerike er også svært glatte, kjør forsiktig, skriver de på Twitter.

I Oslo har en personbil kollidert med en buss. Det er store skader på bilen, men ikke meldt om personskade.

– Fører av personbilen vil bli anmeldt da han kjørte med slitte sommerdekk, skriver politiet på Twitter.