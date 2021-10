Hva er Trump redd for?

Donald Trump virker redd. Redd for at sannheten om hva som skjedde da Kongressen ble stormet 6. januar i år skal bli kjent. Nå går han rettens vei for å forsøke å hindre etterforskningen av hans egen rolle i det voldelige angrepet som så langt har kostet fem mennesker livet.

Et splittet land

Nesten 140 politifolk ble skadet da de forsøkte å forsvare både seg selv og andre da Donald Trumps tilhengere stormet inn i Kongressen og ifølge noen av dem skulle henge visepresident Mike Pence, fordi han godkjente valgresultatet. Noe endret seg her i USA 6. januar.

Den politiske arven etter Trump er et splittet Amerika. Joe Bidens løfter om at han skulle samle folket er det langt fra sikkert at han kan levere på.

Komiteen i Representantenes hus som etterforsker 6. januar, vil vite hvem daværende president Trump møtte og snakket med.

De vil vite hva som ble sagt og i hvilken grad Donald Trump visste om planene om å storme Kongressen. Trump har bedt sine tidligere rådgivere og medarbeidere om å holde kjeft.

Blant de som nekter å snakke, er eks-rådgiver Steve Bannon. Tirsdag kan etterforskningskomiteen avgjøre om hvorvidt de ønsker å gå rettens vei for å få Bannon til å samarbeide.

Trumps forsøk på fusk

USAs riksarkiv sitter på materiale som kan bidra til å kaste lys over Trumps eventuelt ulovlige handlinger. Det er dette materialet den tidligere presidentens advokater vil nekte etterforskerne innsyn i.

Det vi allerede vet er at president Trump ba sine tilhengere om å marsjere mot Kongressen og kreve at prosessen med å godkjenne Joe Biden som valgets vinner ble stanset.

Vi vet også at Donald Trump ikke aksepterte valgresultatet, og at han forsøkte å få justisdepartementet til å erklære massivt valgfusk, selv om dette ikke var riktig. Trump ringte også til den øverste valgansvarlige i delstaten Georgia og ba ham endre resultatet til Trumps fordel.

Jeg minner om at USA er et demokrati. Donald Trump hevder fortsatt at han vant valget, og et flertall av velgerne hans tror på dette.

Kuppforsøk?

De fleste juridiske eksperter ser ut til å mene at Trump ikke vil vinne frem med sitt forsøk på å forhindre etterforskerne tilgang til det de ønsker.

Med mindre han skulle få hjelp av han som faktisk vant valget i november i fjor. President Joe Biden kommer ikke til å strekke ut en hånd til sin forgjenger.

Beslutningen om hva som skal skje kan til slutt havne hos til de i hovedsak konservative dommerne i USAs høyesterett, men de har tidligere avgjort at Kongressen skulle få innsyn i Trumps skatteoppgjør.

Noe eks-presidenten forsøkte å forhindre med alle midler.

Så hva er det Donald Trump frykter vil bli kjent hvis komiteen får innsyn i hans samtaler?

Var han en større pådriver til den voldelige stormingen enn det som til nå er kjent? Forsøkte han å gjennomføre et kupp ved hjelp av sine voldelige tilhengere?

Svarene vil kanskje komme, men ved å gå rettens vei klarer han i hvert fall å forlenge prosessen med å komme til bunns i det mest alvorlige angrepet på det amerikanske demokratiet.

Donald Trump ble stilt for riksrett etter stormingen. Men republikanerne ønsket ikke å holde ham ansvarlig, og lot ham gå fri.

Riksrett er et politisk grep. Hvis det viser seg at Trump har deltatt i ulovlige handlinger er det domstolene som skal ta stilling til hvorvidt han skal straffes.