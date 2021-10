Ecuadors president erklærer unntakstilstand

Ecuadors president Guillermo Lasso erklærer unntakstilstand for å slå ned narkotikagjengene i landet.

Det har vært en økning i volden i Ecuador i det siste. Lasso beordrer politiet og hæren til å mobilisere i gatene.

– Politiet og hærens nærvær vil bli lagt merke til i gatene når vi erklærer unntakstilstand i hele landet, sier presidenten i en TV-sendt tale mandag kveld.

Tidligere mandag utnevnte Lasso en ny forsvarsminister, etter at den forrige gikk av på grunn av fengselskrisen i landet. Over 200 innsatte er blitt drept i fengsler i landet så langt i år.

Lasso er for øvrig selv under granskning i nasjonalforsamlingen, etter avsløringer om at han har hatt verdier i skatteparadiser som kom i dokumentlekkasjen Pandora Papers.