Ber høyesterett blokkere abortlov: – Tydelig grunnlovsstridig

I en kraftfull uttalelse publisert mandag ba Biden-administrasjonen høyesterett om å midlertidig suspendere den mye omtalte abortloven til Texas.

I dokumentet på 39 sider står det blant annet at den republikanskstøttede loven er «tydelig grunnlovsstridig». Loven trådte i kraft i starten av september.

Texas fører helt klart USAs mest restriktive abortlovgivning. I praksis fungerer loven som et forbud, da den forbyr aborter etter uke seks – et tidspunkt svært få i det hele tatt er klar over at de er gravid.

Kan handle raskt

I uttalelsen sto det at når loven er gjeldene, vil det være det samme som å bryte et halvt århundre med høyesterettspresidier som forbyr stater å nekte abort før fosterets levedyktighet, dette skriver New York Times.

Fosteret regnes som levedyktig omtrent 22 til 24 uker inn i svangerskapet.

ABORTLOV: Biden-administrasjonen ba mandag høyesterett om å midlertidig blokkere abortlov. Foto: Leah Millis / Reuters

For en måned siden ba justisdepartementet høyesterett om å stanse loven, og argumenterte også da for at den var stridig mot innbyggernes rettigheter. De uttalte også at de ville beskytte personer som ønsket å ta abort, og klinikker som tilbyr det.

– Det eliminerte praktisk talt tilgangen til abort i Texas etter seks ukers graviditet. Texas har kort fortalt lyktes i å oppheve denne rettens avgjørelser innenfor dens grenser, het det i meldingen fra det amerikanske justisdepartementet.

Høyesterettsdommer ansvarlig for Texas Samuel Alito signalisere at de trolig kommer til å handle raskt. Han har bedt om et svar til justisdepartementet innen midnatt torsdag, lokal tid.

Gir makt til enkeltindivider

Texas aksepterer unntak og abort når det gjelder medisinske kriser, men ikke i tilfeller som voldtekt og incest, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Loven gir også borgere makten til å saksøke enkeltindivider for å gjennomføre abort, eller å hjelpe til. Personer som kjører kvinner til abortsentre kan også saksøkes. Dette beskytter loven fra å blokkeres, fordi det blir vanskeligere å saksøke staten direkte.

PROTESTER: Abortaktivister tok til gatene etter at høyesterett i september stemte for å ikke blokkere abortloven i Texas. Foto: Patrick Semansky / AP

Borgere kan få en pengegevinst på minst 10.000 dollar, altså rundt 84.000 norske kroner, dersom de legger frem vellykkede søksmål. Flere kritikere har sagt at denne provisjonen fører til at folk oppfører seg som «anti-abort dusørjegere», noe tilhengerne av den nye abortloven avviser.

Tilhengerne mener på sin side at det er mulig å utfordre loven ved å bryte den, bli saksøkt, for så å bruke argumentet om grunnlovstridighet som en del av sitt forsvar.

– I teorien kan man utføre ulovlige aborter og deretter hevde at lovens grunnlovsstridighet som en del av sitt forsvar, skrev kongressmedlem Lizzie Fletcher.

Denne informasjonen er imidlertid ikke tilgjengelig for gravide.