Tatoveringene til Ötzi kan ha gitt svar på eldgammelt mysterium

Levningen Ötzi ble funnet for 30 år siden i en isbre. Nå mener forskere at tatoveringene på kroppen til levningen kan ha avslørt historien bak kunstformen.

For 30 år siden ble Ötzi funnet av to tyske turister etter å ha ligget skjult i en isbre i de italienske alpene i flere tusen år.

Den 5300 år gamle levningen er ikke bare en av Europas mest kjente mumier, men også ett av de viktigste funnene for de som undersøker tatoveringers opprinnelse.

Ifølge CNN ble Ötzi oppdaget med 61 tatoveringer på kroppen, som utrolig nok var godt bevart på grunn av det arktiske klimaet.

Tatovert mot smerte

Meningen bak tatoveringene til Ötzi har vært mye debattert helt siden han ble funnet.

Flere av tatoveringene ser ut til å være tegnet som lange linjer langs ryggen, knærne, håndleddet og anklene - områder eldre personer oftest kan kjenne på pågående smerte.

Flere forskere mener at tatoveringene kan ha fungert som en behandling mot smerte. Denne teorien ble styrket etter at det ble funnet ulike slag av urter i nærheten av der Ötzi ble funnet. Utrene er kjent for å ha medisinske egenskaper.

VERDENS ELDSTE: Den mumifiserte levningen Otzi kjennetegnes som å være den eldste levningen som er funnet noen sinne. Mannen ble funnet i en isbre for 30 år siden og er blitt godt bevart på grunn av det arktiske klimaet. Foto: Werner Nosko

Kan knyttes til Religion

Det ble også funnet tatoveringer på brystet til Ötzi. Forskere mener at tatoveringene både kan henge sammen med akupunktur, seremonielle helbredelsesritualer og religion.

Ifølge CNN mener forskere at sjansen er stor for tatoveringene til Ötzi kan ha hatt en dyp kulturell eller religiøs sammenheng for ham og hans folk. Tatoveringer har blitt brukt som en måte å vise tilhørighet til både kultur og religion fra gammelt av og til moderne tid.

Eldgammel tradisjon

Funn av tatoverte kvinnelige levninger i Egypt viser at tatoveringen kan ha vært brukt helt siden 2000 f.Kr. Dersom man regner med funnene av graverte og malte figurer av tatoverte kvinner, kan man regne med at kunstformen har vært brukt siden 4000-3500 f.Kr.

I begge tilfeller kan man se at tatoveringene er formet som små prikker, ofte plassert over magen på kvinner.