USAs Afghanistan-utsending trekker seg

Khalilzad ledet USAs diplomatiske arbeid i Afghanistan fram til Taliban tok over makten i august.

Blinken opplyser at Khalilzad har trukket seg og at viseutsending Thomas West tar over arbeidet.

Khalilzad ble utnevnt av Donald Trump i 2018 og ble en nøkkelfigur i fredsforhandlingene med Taliban. Han er blitt sterkt kritisert for sin rolle i det kritikere kaller en av de største diplomatiske fiaskoene for USA i nyere tid.

Husain Haqqani fra Hudson-instituttet sier at fredsavtalen Khalilzad festet sin lit til var katastrofal for USA.

– Han forhandlet dårlig og styrket Taliban. Han ga uttrykk for at det ville komme en avtale om maktdeling, selv om Taliban ikke hadde til hensikt å dele noe overhodet, sa Haqqani etter Kabuls fall.