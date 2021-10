Bensinstasjon ranet - politiet jakter gjerningspersoner

Mandag kveld melder politiet om at en bensinstasjon i Trondheim har blitt ranet. De har foreløpig ikke pågrepet noen for ranet.

Klokken 23.11 meldte politiet om et mulig ran på en bensinstasjonen Shell Rosendal i Trondheim. Få minutter senere bekrefter de at det dreier seg om et ran.

Politiet har bevæpnet seg på oppdraget. Ingen personer er fysisk skadd i forbindelse med ranet, men politiet har foreløpig ikke pågrepet noen.

– Det er minst en person det er snakk om, men vi ser ikke bort i fra at det kan være flere involverte, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Roger Mogstad, til TV 2.

Den ansatte på bensinstasjonen er i avhør. Vedkommende skal ha blitt utsatt for en trussel fra ranspersonene, men politiet ønsker ikke å kommentere om det har blitt brukt noe våpen i forbindelse med ranet.

Operasjonslederen informerer om at politiet har holdt på med taktisk og tekniske undersøkelse på stedet, og at de har fått tak i overvåkningsvideo som gir de et godt bilde over hendelsen.

Klokken 04:48 informerer operasjonslederen om at de fortsatt jobber med etterforskningen, men at de ikke holder på med pågående søk.

Han vil ikke uttale seg om noe ble stjålet under ranet.

