Norsk advokat forsvarer tiltalt for angrepet på Kongressen

Robert Scott Palmer satt på advokatkontoret til Bjørn Brunvand i Clearwater i Florida, og skulle forklare hvorfor han tok turen til Washington, D.C. den 6. januar.

– Jeg er en patriot, sa han til advokaten, og så fortalte han hvor begeistret han var for Donald Trump, og hvor mye han mislikte Barack Obama.

Da ble han avbrutt av Brunvand som pekte mot et bilde på veggen. Der var Brunvand avbildet med Obama under valgkampen i 2008.

– Nå må du slutte å snakke om å være patriot for alle er patrioter. Jeg er en veldig stor fan av Obama, og jeg elsker dette landet, sa Brunvand.

Bjørn Brunvand står foran et bilde av ham og Barack Obama. Det ble tatt i 2008 mens Obama og Hillary Clinton utkjempet en tøft kamp om hvem som skulle bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: Mathias Ask/TV2

Selv om han er helt uenig politisk med de som angrep Kongressen den 6. januar, har han ikke noe problem med å forsvare dem.

– Jeg synes det er trist det som skjedde. Jeg synes det er dumt at det skjedde, men vi kan ikke forandre det som har skjedd. Alle så det, sier han til TV 2.

Videobevis

Scott Palmer ble filmet mens han kastet en planke og et brannslukningsapparat mot politiet. Senere gjorde han et tv-intervju med en journalist hvor han sa hva han het og at han var fra Clearwater i Florida. Det gjorde det enkelt for FBI å identifisere ham.

– Fra den første dagen jeg traff han, så var det ikke snakk om at « det jeg gjorde var rett.» Det var snakk om at «det jeg gjorde var galt,» og at jeg skulle hjelpe han å prøve å få en straff som ikke er for sterk, sier Brunvand.

Angrepet på Kongressen har blitt den største kriminalsaken i amerikansk historie med nesten 700 arresterte, og tallet fortsetter å øke. Hovedgrunnen er at de, som Scott Palmer, ble fanget opp på video.

Brunvand flyttet til Florida da han var student på 80-tallet, og har bodd der siden. Han drivet er advokatkontor i byen Clearwater like ved Tampa. Foto: Mathias Ask/TV2

– Det er så mye video på innsiden av Kongressen og på utsiden. Jeg tror det blir vanskelig å ha en rettssak hvor du prøver å fortelle en jury at det som du ser på videoen skjedde ikke, sier han. Da er det mer å gå til dommeren og si du er skyldig, og at der mye mer til denne personen enn det som du ser på videoen, sier Brunvand.

Brunvand tror ikke Scott Palmer har endret mening om at valget var stjålet, som var konspirasjonsteorien som fikk ham til å reise til Washington. Men han beskriver også klienten som skuffet over at Trump ikke har gjort mer for de som ble arrestert 6. januar. Trump sa blant annet under talen sin før angrepet at han skulle møte mobben ved Kongressen, men det gjorde han aldri.

– Sånn sett så tror jeg ikke han er så glad i Trump lengre. Men jeg tror ikke han er så glad i Biden heller, sier Brunvand.

Hatmail

Brunvand studerte jus på Stetson University og har nå vært advokat i Florida i over 30 år. På venterommet har han en plakat av favorittfilmen And Justice for All, signert av Al Pacino og avisutklipp fra flere store saker han har jobbet med. Han har forsvart en seriemorder som ble henrettet i 2016, og en ubåtkaptein som ble beskyldt for å smugle tonnevis med kokain (ubåtkapteinen ble frikjent).

Men Brunvand sier han aldri har fått så mange sterke reaksjoner som for 6. januar-rettssaken.

Bjørn Brunvand viser frem et bilde av et brev han har fått som er addressert til klienten Robert Scott Palmer. Avsenderen har skrevet at Scott Palmer vil trenge å lære seg å slåss i fengsel. Foto: Mathias Ask/TV2

– Jeg har fått mer negative ting om denne saken enn jeg har for av forferdelig drap eller narkotikasaker som jeg gjør, sier han.

Han leser opp en email han har funnet der noen har skrevet at han må være desperat etter penger for å forsvare en «nazist» og en «taper» som Scott Palmer.

– Jeg er ikke desperat etter penger, sier han med et smil.

Så blir han mer alvorlig. I tillegg til Scott Palmer har han to andre klienter som var i Washington den 6. januar.

– De som trenger en forsvarsadvokat mer enn noen andre er de som ikke har mye penger, og de som har gjort ting som samfunnet synes er forferdelig. Hvis du bare forsvarer folk som er populære og ikke har gjort noe galt, så er det ikke noen grunn til å ha forsvarsadvokater, sier Brunvand.