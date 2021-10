Ble truet av Bråthen i sommer: – Jeg ble livredd

KONGSBERG (TV 2): Eva Hostvedt forteller at hun i sommer ble truet av Espen Andersen Bråthen (37). På onsdag i forrige uke forlot hun Coop Extra-butikken bare minutter før Bråthen begynte å skyte tilfeldige med pil og bue.

Mandag morgen var Eva Hostvedt tilbake utenfor Coop Extra-butikken i Kongsberg sentrum, der hun handler nesten hver eneste dag.

Onsdag i forrige uke forlot hun butikken bare noen minutter før Espen Andersen Bråthen (37) begynte å skyte tilfeldige kunder med pil og bue.

– Jeg synes det er viktig å ta hverdagen tilbake så fort som mulig nå, sier hun når TV 2 møter henne utenfor butikken rett etter den åpnet igjen.

På glassdøren inn til butikken er det tydelige spor etter en av de mange pilene Bråthen skjøt mot tilfeldige mennesker onsdag kveld.

KNUST: En av pilene til Bråthen har satt tydelige spor i døra til butikken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men Bråthen kom aldri ut av butikken gjennom hoveddøra der han først gikk inn.

Istedenfor unnslapp han politiet gjennom en bakdør inne i butikken.

Etter at han forlot butikken la han på et tidspunkt fra seg buen, og begynte å gå løs på flere tilfeldige personer med ett eller flere stikkvåpen.

Til slutt endte Bråthen opp i Hyttegata, der han drepte fem personer.

«Du er gal»

Eva Hostvedt forteller at hun både har sett og møtt Espen Andersen Bråthen før. Særlig en skremmende hendelse i midten av juli husker hun godt.

– Jeg så han ikke før han plutselig sto rett foran meg og fortalte om den gale verdenen vi lever i, sier Hostvedt.

– Du er også gal, ropte han og slo seg til hodet, fortsetter hun.

Ifølge Hostvedt snakket han også usammenhengende om islam, uten at hun skjønte hva han mente med det han sa.

Bråthen har selv omtalt seg som muslim over lengre tid. Det er også kjent at PST har mottatt minst to varsler om hans mulige ekstreme holdninger.

Politiet holdt lenge dette som et mulig motiv for drapene.

Nå sier de at Bråthen i liten grad har praktisert islam, og at det mest sannsynlig er psykisk sykdom som er bakgrunnen for handlingene.

– Jeg ble livredd

Eva Hostvedt forteller at hun ble skjelven og redd da hun ble truet av Bråthen midt på formiddagen en søndag i juli.

– Jeg gikk videre fordi jeg ble kjemperedd. Jeg tenkte at jeg ikke måtte vise det, men jeg ble helt skjelven, sier hun.

Tidligere har Hostvedt selv jobbet med personer med psykiske utfordringer.

– Det fremstod som om han var veldig syk.

REDD: Eva Hostvedt ble livredd da hun møtte drapsmannen i sommer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Var han truende?

– Ja, veldig. Men i ettertid så tenkte jeg på at det var et veldig sykt menneske som trengte hjelp, sier Hostvedt.

Det er kjent at Bråthen har hatt kontakt med helsevesenet flere ganger tidligere.

Dersom det viser seg at at politiets hovedhypotese stemmer, om at det er psykisk sykdom som ligger bak handlingene, synes Eva Hostvedt det er fælt at Bråthen ikke fikk hjelp tidligere.

– Det er bare trist. Veldig, veldig trist. Jeg tenker på alle de menneskene som trenger hjelp, men som ikke får den hjelpen de skal ha, sier hun.

Tosifret antall fornærmede

Et sentralt spørsmål å få avklart i etterforskningen er hvorvidt 37-åringen er strafferettslig tilregnelig. Forsvarer Fredrik Neumann krevde tidlig at klienten skulle ilegges en full judisiell observasjon.

Bråthen er overført til sykehus i påvente av en rapport fra de sakkyndige.

PRESSEKONFERANSE: Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Frode Sunde / TV 2

På en pressekonferanse mandag sa politiinspektør Per Thomas Omholt at Bråthens helsetilstand gjør at de foreløpige ikke kan gjennomføre flere avhør på nåværende tidspunkt.

Omholt sa også at siktelsen mot Bråthen kommer til å bli utvidet,, og at det til slutt vil være et tosifret antall fornærmede i saken.

– Kan han bli siktet for flere drapsforsøk?

– Det er for tidlig å si hva den endelige siktelsen blir. Bakgrunnen for dette er at vi må plassere hvor folk har vært i forhold til hvor piler er skutt. I tillegg må vi sjekke denne bua opp mot fare- og skadepotensialet den har, sier Omholt.