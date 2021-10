Krever at 33-åring dømmes til forvaring etter knivdrap

Det ble klart etter at statsadvokat Nina Grande hadde holdt sin prosedyre i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes på onsdag.

– Det er fordi handlingene samlet sett er så voldsomme at vi mener at her er det fare for at han kan begå tilsvarende handlinger igjen. Samfunnsvernet krever dette, sier hun til TV 2.

Grande mener det ikke finnes noen fornuftig grunn til å tro at det kan ha vært noen andre som stod bak det brutale drapet på Ålgård i Rogaland i fjor vinter, der offeret ble stukket minst 15 ganger med en kniv.

– Jeg mener drapet blir begått for å skjule at han har slått og voldtatt henne. Og han prøver å skjule det han gjort ved å tenne på, sa Grande under prosedyren.

Statsadvokaten mener det er flere særdeles skjerpende omstendigheter i saken, og at de straffbare forholdene i utgangspunktet tilsvarer en straff på 17 år i fengsel.

Tiltalte nekter imidlertid straffskyld og mener det må ha vært noen andre som stod bak ugjerningene.

BER OM FORVARING: Aktor i saken er statsadvokat Nina Grande. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Funnet etter boligbrann

Det var klokken 22.21, tre dager før julaften i fjor, at brannvesenet mottok melding om at det brant i en leilighet på Ålgård i Rogaland.

Nødetatene rykket ut og fikk slukket brannen.

Kort tid senere fant de Gjertrud Åshild Sætre Horve (69) hardt skadet, og hun ble fraktet til sykehuset der hun senere på natten ble erklært død.

Samme kveld iverksatte politiet søk etter en gjerningsperson, fordi det var tydelig for politiet at skadene ikke kom fra brannen.

Samme natt ble en 33 år gammel mann pågrepet. Det var en relasjon mellom de to.

Den siste tiden har han sittet på tiltalebenken i Sør-Rogaland tingrett, anklaget for å ha voldtatt, mishandlet og drept Sætre Horve.

TINGRETT: Saken er i disse dager oppe i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Omfattende tiltale

33-åringen er ikke tidligere dømt for lovbrudd som statsadvokaten mener kunne gitt grunnlag for å bli dømt til forvaring. Dermed økes terskelen for en slik straff, men hun mener likevel kravene er oppfylt.

– Denne saken viser hvilken vold han er i stand til å utøve, sier Grande.

I tiltalen, som ble offentlig tidligere i oktober, risikerer mannen å bli dømt for flere svært grove lovbrudd:

§ 275: Påtalemyndigheten mener tiltalte, i tidsrommet mellom 20.30 og 22.00, slo og sparket offeret før han stakk henne flere ganger med kniv. Hun døde av blodtap fra skadene hun fikk av knivstikkene.

Påtalemyndigheten mener tiltalte, i tidsrommet mellom 20.30 og 22.00, slo og sparket offeret før han stakk henne flere ganger med kniv. Hun døde av blodtap fra skadene hun fikk av knivstikkene. § 292: De mener også han, kort tid før drapet, voldtok kvinnen.

De mener også han, kort tid før drapet, voldtok kvinnen. § 355 og § 352: Statsadvokaten mener de kan bevise at tiltalte, etter at han hadde gjort handlingene beskrevet over, satte fyr på en rekke gjenstander i offerets leilighet. Dermed kan han også bli dømt for å ha startet «en brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv» og aktoratet mener han gjorde dette for å skjule spor.

– Dette er brutalt

Aktor innledet sin prosedyre med å gå gjennom bevisene i saken, som hun mener peker med tydelighet i retning av at det var 33-åringen som stod bak drapet.

Blant annet viste hun til de krim- og branntekniske undersøkelsene, teledata og andre teknologiske spor, samt beskrivelser fra vitner som har hørt og sett ting og forklaringene fra rettsoppnevnte sakkyndige.

Hun viste også til biologiske spor som hun mener beviser at kvinnen ble slått og sparket før hun ble utsatt for seksuelt overgrep og senere drept med kniv.

– Her har vi minst 15 knivstikk. Dette er brutalt. Hun har vært utsatt for massiv vold, sa Grande under prosedyren.

TILTALT: 33-åringen har sittet på tiltalebenken i Sør-Rogaland tingrett den siste tiden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Statsadvokaten mener tiltaltes forklaring til politiet og retten ikke sammenfaller med de øvrige opplysningene i saken.

Samtidig poengterte hun at brannen i boligen har ført til at de ikke har fått svar på alle spørsmålene som kan stilles.

– Vi vet ikke hva som har brent opp på grunn av brannen, og hvilke bevis som dermed er borte. Det har vært høy varme, gjenstander har smeltet og vinduer har sprukket. Det kan ha endret både DNA og utseende på åstedet, sa aktor til retten.

Nekter for alle punktene

33-åringen nekter straffskyld for alle tiltaltepostene.

FORSVARER: Advokat Vegard Bråstein forsvarer den tiltalte 33-åringen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han har forklart at det må ha vært noen andre som stakk Sætre Horve med kniv og senere tente på boligen.

Mannen, som tidligere har innrømmet at han var til stede i boligen, har imidlertid erkjent at han utøvde vold mot kvinnen – men mener han forlot boligen før det begynte å brenne.

Statsadvokaten mener retten trygt kan se bort fra teorien om en ukjent gjerningsperson.

– At en vilt fremmed skal ha gått inn, knivstukket en bevisstløs eldre kvinne og satt fyr på leiligheten, samtidig som tiltalte befant seg i området – det er en helt usannsynlig forklaring. Det er ingen spor etter en tredjemann, sier Grande.

Det er ventet at Sør-Rogaland tingrett vil komme med sin dom i løpet av neste uke.