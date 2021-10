Arsenal nær kjempesmell - Lacazette reddet uavgjort på overtid

Arsenal - Crystal Palace 2-2

Mikel Arteta ble kåret til månedens manager i Premier League i september, og optimismen var tilbake på Emirates etter en dårlig sesongstart.

Men Patrick Vieira og Crystal Palace hadde andre planer. Franskmannen, som spilte ni sesonger for Arsenal, klarte ikke å holde jubelen tilbake da Palace vartet opp med en snuoperasjon i 2. omgang.

Se den dramatiske overtidsscoringen i videovinduet øverst!

To ganger mistet Arsenal ballen - og begge gangene ble de straffet knallhardt. Christian Benteke og Odsonne Eduoard utnytett feilene, og sørget for at Crystal Palace så ut til å vinne kampen.

Men langt inn i overtiden dukket Lacazette opp, og reddet uavgjort for Arsenal.

– Vi viser at vi har karakter. Selv om vi ligger under, så gir vi ikke opp, sier Lacazette.

Noen god kveld var det ikke for Martin Ødegaard. Drammenseren fikk til lite, og ble byttet ut etter 67 minutter.

Tidlig Aubameyang-mål

Det tok bare sju minutter før Arsenal var i ledelsen. Nicholas Pepe kombinerte med Takehiro Tomiyasu, og kom til avslutning som Palace-keeper Vincente Guaita reddet.

Ballen havnet i beina på Pierre-Emerick Aubameyang, som banket inn sitt tredje mål for sesongen.

– Det er våkent av Aubameyang. Han er ordentlig på alerten, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Arsenal skapte ikke så mye utenom scoringen, og det kunne fort straffet seg. Conor Gallagher fikk et godt treff, men langskuddet ble stoppet fra Aaron Ramsdale.

Snudde kampen

Kanskje skulle Crystal Palace bli redusert til ti mann før pause. James McArthur bommet grovt på ballen, og regelrett sparket ned Bukayo Saka, som måtte bli byttet ut. Skotten fikk gult, men Arsenal-spillerne ville ha ham utvist.

– Han vet godt hva han gjør der. Det er brutalt, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt i studio.

Også i 2. omgang startet med et smell. Thomas Partey mistet ballen i et kritisk område, som Palace snappet opp. Ballen ble sendt videre til Christian Benteke, som tok seg forbi Gabriel og skøyt ballen forbi Ramsdale.

Det var den tidligere Liverpool-spissens første scoring for sesongen.

En svært anonym Martin Ødegaard ble byttet ut etter 67 minutter, og inn kom Alexandre Lacazette i jakten på scoring.

Istedenfor kom det en reprise på 1-1-scoringen. Denne gangen mistet Albert Sambi Lokonga ballen, og igjen straffet bortelaget Arsenal knallhardt. Odsonne Edouard skøyt ballen knallhardt i mål, og da var kampen snudd.

Arsenal presset på, og på overtid sørget Alexandre Lacazette for 2-2.