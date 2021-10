Alpintkometene forbauser før comebacket – ga landslaget fartssjokk

– Jeg føler meg litt som en kjøttbit du nettopp har tatt ut av fryseren. Det tar kanskje litt tid før jeg tiner, men så satser jeg på at jeg tiner meg gjennom førsteomgangen, slik at jeg er god, myk og varm til andreomgangen. Da skal jeg virkelig gi full gass.

Atle Lie McGrath er i det spøkefulle hjørnet når TV 2 møter ham på Hotel Regina i Sölden.

Det har han all grunn til.

For sammen med bestekompisen Lucas Braathen gjør han søndag comeback under verdenscupåpningen på Rettenbachbreen i den østerrikske fjellheimen.

GODT Å VÆRE TO: Lucas Braathen og Atle Lie McGrath er begge glade de hadde hverandre under den tøffe opptreningsperioden etter kneskadene fra Adelboden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kilde: – Holder en finger på dem

Opptreningen etter skadene duoen pådro seg i sveitsiske Adelboden i januar har vært beintøff, men alt strevet har tilsynelatende gitt resultater.

– De kjører fort, ja, humrer Leif Kristian Nestvold-Haugen, før han presiserer det enda tydeligere:

– De kjører styggfort.

Aleksander Aamodt Kilde har også latt seg begeistre.

– Jeg har vært med siste uka og sett at gutta vi har kommet seg opp på et virkelig høyt nivå. Det er utrolig kult, og jeg tror vi skal holde en liten finger på de unggutta, uten å legge for mye press på dem. De er råe og jeg gleder meg til å se dem, sier Kilde.

– Det er nesten så jeg forventer en av de to helt der oppe, om ikke begge, supplerer Nestvold-Haugen.

– Planen skal følges til punkt og prikke

Før ulykkeshelgen i Adelboden hadde begge to sluppet unna de verste skadene i deres «korte» karriere.

FJORÅRETS GULLGUTT: Lucas Braathen trives godt i Sölden. Foto: Torstein Bøe

Plutselig smalt det for begge to.

Nå er de tilbake - sammen - og begge er tydelige på hvor listen ligger:

– Jeg stiller ikke til noen renn hvor jeg ikke er kapabel til vinne, sier Braathen - vel vitende om at han trives godt i det bratte Sölden-henget, der han i fjor vant på sensasjonelt vis.

– Forventningen til meg selv er at jeg kjemper som seieren i hvert renn jeg stiller til start i, sier McGrath, før han avslutter:

– Planen er lagt. Den skal følges til punkt og prikke. Klarer jeg det, vet jeg at det kommer til å gå fort.