Savnet i 15 måneder. Politiet utelukker ikke at noe kriminelt kan ha skjedd

HAMAR (ÅSTED NORGE): Pål Johan Gulbrandsen (21) har vært savnet snart 15 måneder. Så langt har alle spor vært stang ut for politiet i søket etter studenten.

– Etter forsvinninga mangler vi både observasjoner på video, vi mangler tekniske spor. Han er bare rett og slett bare forsvunnet. Det gjør denne saken veldig utfordrende, fordi vi har veldig lite å gå etter.

Dette er kortversjonen av hvordan etterforskningsleder Frode Hjulstad i Innlandet politidistrikt oppsummerer forsvinningen til studenten Pål Johan Gulbrandsen.

Landbruksstudenten fra Arendal hadde nettopp gått ett år på Høgskolen i Innlandet før han forsvant søndag 26. juli. Han har blitt borte nærmest uten et spor.

I over et år har politiet forsøkt å finne ut hva som skjedde med Gulbrandsen.

I fjor ba politiet om observasjoner av savnede.

Det førte ikke etterforskerne på Hamar noe nærmere en løsning.

Tiden mellom bussbillettene

På kvelden søndag 26. juli ble bankkortet til Gulbrandsen brukt til å kjøpe en billett på buss 105 fra Nilsrud, litt over klokken åtte på kvelden.

Bussbillett to kjøpte han ombord buss B21 ved Ridabu skole.

Politiet tror at studenten kan ha oppholdt seg i området ved Ridabu skole i tiden mellom billettkjøpene - i rundt en times tid.

Tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen mener det er her store deler av mysteriet i saken ligger.

– Da er jo spørsmålet: Hva gjorde han her i den timen? Så langt finnes det jo ingen forklaring på det. Kunne han kjenne noen i området som han besøkte? Veldig rart hvis de ikke har tatt kontakt med politiet i ettertid.

Asbjørn Hansen har vært på stedet hvor politiet tror Gulbrandsen har oppholdt seg, og peker på flere steder av interesse.

HER VAR STUDENTEN I EN TIME: Journalist Preben Negård og Asbjørn Hansen på stedet hvor savnede Gulbrandsen kan ha oppholdt seg i en time. - Hva han gjorde her er en gåte, mener Hansen. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

I tillegg til en barneskole og en kirke, er det en matbutikk i nærheten.

– Det er også en folkehøgskole her, men det var jo mest sannsynlig ikke stor aktivitet her, siden det var sommer. Biblioteket i nærheten er vel ikke åpent en søndagskveld. Så hva han gjorde her, det er en gåte, mener Hansen.

Buss-sporet

Politiet har forsøkt å gjenopprette slettede overvåkningsbilder av Gulbrandsen på bussen, siden de var blitt overskredet.

– Det gikk ikke, så vi sendte en bistandsanmodning til leverandøren av harddisken i Tyskland, og de tok på seg oppdraget. I november fikk vi endelig melding om at det ikke var mulig, sier politiadvokat Ingrid Hagen.

Heller ikke buss-sjåføren på den ene ruta kunne si noe om Gulbrandsen denne kvelden.

– Sjåføren var ny på ruta, og var mer opptatt av å finne veien enn å se på passasjerene. Han husker å ha stoppet ved Nilsrud, men la ikke merke til personer, sier etterforskningsleder Hjulstad.

Mobil-sporet

I moderne savnetsaker er elektroniske spor ofte til hjelp for politiet til å lokalisere hvor savnede sist har vært, og hvor man i så fall skal begynne å søke etter personen. Det har ikke vært aktuelt i denne saken.

GÅR GJENNOM ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Ingrid Hagen og etterforskningsleder Frode Hjulstad ser på tidslinjen over savnet-saken. Det er forsvinnende få observasjoner av Gulbrandsen fra og etter helga han blir borte. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

Mobiltelefonen til Gulbrandsen ble nemlig funnet igjen på hybelen. Den ble også funnet uten SIM-kort i.

– SIM-kortet kan han ha tatt med seg, han kan også ha kastet det. Vi vet ikke hvor det er. Kanskje han ikke ville bli sporet. Det andre er at det jo vanskeliggjorde etterforskningen, siden vi ikke får tekniske spor og dermed ikke kan starte søk, forteller Hagen.

Handleturen

Politiet har funnet ut at savnede Gulbrandsen var på handletur på Rema 1000 dagen før forsvinningen. Dette bekreftes av kassalappen, som viser at han har tastet koden på bankkortet.

I tillegg fant politiet de samme matvarene på hybelen til 21-åringen noen dager senere.

Derfor ønsket politiet å sjekke videoovervåkningen fra Rema-butikken, for å blant annet se hva slags klesdrakt han kan ha hatt på seg dagen før forsvinningen.

Men også der ble det stang ut.

– I det tidsrommet var videoovervåkningen til butikken offline. Så han er ikke fanget av video der, sier etterforskningsleder Hjulstad.

Ønsker informasjon

Politiet har i dag stilt saken i bero. Men dersom det kommer inn flere opplysninger i saken, er dette noe politiet vil undersøke.

– Status på saken i dag er at vi fortsatt ikke vet hvor savnede er. Vi ønsker derfor fortsatt tips i saken dersom publikum skulle ha info. Det kan være observasjoner eller andre forhold som kan være relevant, avslutter politiadvokat Hagen

Har du informasjon i saken om savnede Pål Johan Gulbrandsen? Kontakt lokalt politi, eller send e-post til astednorge@tv2.no.