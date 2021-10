Barnehjem sliter med å gi barna mat – det tar ikke drømmen fra Samira (9)

Mens mange afghanske jenter nå må bli hjemme mens brødrene deres går til skole, får foreldreløse Samira (9) fremdeles undervisning utenfor barnehjemmet hun bor på i Kabul. Etter sjette klasse er det trolig stopp.

– Vil redde andre fra sykdom

De nye strenge sharialovene tar ikke fra henne ambisjonene. Hun er fast bestemt på å bli lege når hun blir voksen, selv om hun skjønner at hun må til utlandet for å oppnå drømmen.

– Min far er død. Jeg vil bli lege i framtiden, jeg vil tjene fedrelandet mitt og redde andre fra sykdom, sier Samira til Reuters.

Samira og Aminullah hjelper hverandre med leksene på barnehjemmet i Kabul. Foto: Jorge Silva/Reuters

Siden Taliban kom til makten i midten av august, har Afghanistan blitt trukket stadig dypere inn i en humanitær krise som fra før var svært alvorlig.

Effektene av tørke, økende matpriser og arbeidsledighet er blitt forverret av det faktum at internasjonal bistand og finansiering stoppet opp da Taliban overtok og bankene fungerer på et minimumsnivå. Nå står vinteren på døren, og sammen med koronapandemien forverres krisen ytterligere.

Barnehjemmene i Kabul sliter også. De går tom for kontanter, og med det sliter de med å skaffe nok mat til barna, som allerede har gjennomgått mange traumer.

Samira får ekstraundervisning fordi hun ligger langt framme kunnskapsmessig, men hun vet det kommer en tid da hun ikke lenger får lov til å gå på skolen.

På barnehjemmet får både gutter og jenter undervisning, men manglende finansiering gjør arbeidet svært vanskelig. Foto: Jorge Silva/Reuters

Barnehjemmene i Afghanistan spiller en viktig rolle i et samfunn der titusenvis av barn har blitt foreldreløse.

Samira kommer selv fra den nordøstlige Badakhshan-provinsen, men har bodd på barnehjemmet i Kabul i to år.

Barnehjemmene er ofte finansert av veldedige organisasjoner som etter Taliban tok over er sperret fra å drive arbeid som før. Det kan føre til at Samiras drøm blir knust.

Må kutte i mat

Ahmad Khalil Mayan (40) som er leder for Shamsa Children's Village, sier han må kutte på matvarer som frukt og kjøtt til de 137 barna som bor hos dem.

– Vi har ikke nok finansering. Donasjonene har tørket inn til null, sier Mayan.

Direktør for barnehjemmet, Ahmad Khalil Mayan, ser over skolearbeidet til en jente. Foto: Jorge Silva/Reuters

Han har desperat skrevet mail til de som tidligere har gitt bidrag til barnehjemmet både innenlands og utenlands. Det er svært vanskelig blant annet fordi bankvesenet fungerer på et minimumsnivå.

– Bankene betaler bare ut 200 dollar per uke. Det er umulig å drive et så stort apparat på 200 dollar, sier han til Reuters.

Trues av nedleggelse

Barnehjemmet har forsøkt å sende noen av barna til slektninger som har økonomi til å kunne brødfø et ekstra barn, men en etter en har de kommet tilbake.

Mayan frykter at de ikke finner en løsning på situasjonen, og at barnehjemmet må legges ned. Det ville vært en katastrofe for barna som bor her.

En av de ansatte på barnehjemmet serverer brød og te til frokost. Foto: Jorge Silva/Reuters

På barnehjemmet får de undervisning i tillegg til mat og husly. Mange av barna vil ende opp i endeløs fattigdom uten reelle muligheter for framtiden.

– Vi ber om støtte fra det internasjonale samfunnet, sier George Laryea-Adjei, leder for UNICEFs Sør-Asia-kontor.

Taliban ber om nødhjelp

Taliban har også oppfordret vestlige land til å gjenoppta bistanden til landet, og ber USA avslutte en blokade av mer enn ni milliarder dollar som den afghanske sentralbanken har i utenlandske banker.

Samira og en venninne leker på lekeplassen til barnehjemmet etter skoletid 12. oktober. Foto: Jorge Silva/Reuters

Utsendinger fra USA møtte Taliban i forrige uke, og ifølge Taliban lovet USA under samtalene å bidra med nødhjelp til Afghanistan, men understreket samtidig at det ikke innebærer noen politisk anerkjennelse av de nye makthaverne i Kabul.

Men mange mener Taliban må garantere grunnleggende menneskerettigheter, inkludert skolegang for jenter, før nødhjelp vil bli gitt.

Taliban, som nektet jenter å gå på skole da de styrte landet mellom 1996 og 2001, sier de jobber med saken.

– Løftene brytes

Siden Taliban tok over makten i Afghanistan i august, har bevegelsen ved ulike anledninger lovet landets borgere at de ville beskytte deres rettigheter, påpeker Guterres i en uttalelse i forrige uke. Men troverdigheten er liten.

– Sentralt i disse løftene var muligheten for kvinner til å bevege seg, jobbe og nyte grunnleggende rettigheter – og for jenter til å ha effektiv tilgang til alle utdanningstrinn, på lik linje med gutter, sier FN-sjefen.

– Jeg er spesielt urolig over at løftene Taliban har gitt til afghanske kvinner og jenter, brytes, fortsetter Guterres.

Han ber Taliban innstendig om å holde sine løfter og innfri sine forpliktelser i tråd med menneskerettighetene og folkeretten.

Én av tre trues av sult

Over 18 millioner afghanere, mer enn halvparten av befolkningen, trenger nødhjelp, ifølge FN. Én av tre trues av sult.

FN har slått alarm om at én million barn under 5 år ventes å trenge behandling for akutt alvorlig underernæring, en livstruende tilstand. Ytterligere 3,3 millioner vil lide av akutt underernæring innen året er omme.