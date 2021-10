Dette synes kjæresten om at Martine Lunde skriver om tidligere forhold: – Holdt på å si noe jeg ikke burde si

I selvbiografien «Martines verden», er influenseren åpen om ting hun aldri har fortalt noen om tidligere.

I boken forteller hun blant annet om noen svært tøffe år på videregående, giftige menn og selvskading.

– Tøffeste i livet mitt

– Jeg har jo fortalt mye hele veien, men jeg har også vært veldig privat. Spesielt om årene før jeg var med på Paradise Hotel, og det er de årene som kanskje har vært de tøffeste i livet mitt, forteller Martine Lunde i God kveld Norge-studio.

Selv om hun tidligere har delt mye om seg selv gjennom både blogg, Instagram og i TV-serien « Bloggerne», forteller Lunde at det fortatt er mye folk ikke vet om henne.

– Det har vært mye som har skjedd på videregående, som jeg aldri har fortalt om. Jeg har tenkt at jeg burde fortelle om det, fordi det er så mange som er i samme situasjon. Men så tenkte jeg at hvis jeg skal gjøre det, så må det bli en bok, sier Lunde.

Åpen om tidligere forhold

Det er flere ting influenseren har gruet seg til å dele, men hun trekker spesielt frem de vanskelige årene på videregående og tidligere forhold.

– Det er ting ingen vet om, og ting jeg har vært veldig privat om. Det var ikke noen lette år på videregående. Også litt sånn om tidligere relasjoner med gutter, som kanskje ikke har vært de beste, forteller Lunde.

Aleksander Sæterstøl tar en lang pause, før han svarer på hva han synes om at sin nåværende kjæresten åpner opp om tidligere forhold.

– Der holdt jeg på å si noe jeg ikke burde si. Men nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er jo tidligere, så jeg kan jo ikke bry meg, sånn sett. Jeg får bare lese det og lære av det, og ikke gjøre det samme, forteller Sæterstøl.

– Men jeg regner med at jeg har gjort noe riktig. Vi sitter jo her i dag, sier han videre.

Vært hemmelighetsfull

Lunde har vært svært hemmelighetsfull rundt innholdet i boken, og ikke en gang kjæresten, Aleksander Sæterstøl har fått lese boken på forhånd.

– Jeg har ikke fått åpne den en gang, sier Sæterstøl.

– Jeg var jo veldig redd for at hun hadde skrevet noe privat om meg, som jeg ikke fikk vite. Så kommer boken ut, og så er det flere tusen som leser den. Det var det jeg var redd for, siden hun ikke har sagt så mye, forteller han videre.

Lunde forteller at Sæterstøl har vært med i litt av prosessen, men at hun ikke ønsket å involvere for mange mens boken fortsatt ble skrevet.

– Han har vært med litt, og har hatt noen samtaler med Karima Furuseth, som har skrevet sammen med meg. Han er jo en del av boken, men han er ikke en så stor del av den, forteller hun.