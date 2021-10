Pikant firkantdrama raserte landslaget: – Vet ikke om vi kan bli venner igjen

Lagkameratene Jesper Nelin og Martin Ponsiluoma har blitt sammen med hverandres eks, og det har gått hardt ut over vennskapet deres.

Det har oppstått et spesielt kjærlighetsdrama i den svenske skiskytterleiren.

De profilerte landslagsutøverne Hanna Öberg og Jesper Nelin var lenge et par, men i fjor gikk de fra hverandre.

Nå har nemlig Nelins lagkamerat på landslaget, Martin Ponsiluoma, blitt sammen med Öberg. Hun bekrefter forholdet, men er ordknapp til Aftonbladet.

– Martin og jeg har det veldig bra sammen og kan støtte hverandre på en god måte fordi vi begge har forståelse for hva den andre holder på med, sier hun.

Det pussige opp i det hele er at Nelin nå har blitt sammen med Ponsiluomas eks. Hun heter Fanny Johansson. De skal ha funnet sammen i sorgen over at Öberg og Ponsilouma ble sammen.

UVENNER: Jesper Nelin (nr. 2 fra venstre) og Martin Ponsiluoma (nr. 3 fra venstre) sitt venneforhold har fått sen en ordentlig trøkk. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Dermed har Martin Ponsiluoma og Jesper Nelin blitt sammen med hverandres ekskjærester.

Kjærlighetsdramaet har ført til splittelse på landslaget.

– Vi var et sammensveiset landslag før, men det er ikke tilfellet lengre. Jeg vet ikke om vi kommer til å bli venner igjen. Det har vært veldig spesielt, men det fungerer greit, og vi trener sammen, sier Nelin til svenske Aftonbladet.

Ponsiluoma deler den oppfattelsen, men mener at det ikke er like ille som kollegaen sier.

– Det har vært litt turbulens, men vi har håndtert det veldig profesjonelt og ikke hatt noen problemer med det, i alle fall fra min side. Jeg synes det har gått bra, sier han til avisen.

Landslagstrener Johannes Lukas sier til SVT at han ikke har lagt merke til en negativ stemning på laget.

– Det kommer ut i media nå, men det har sannsynligvis skjedd for lenge siden. Dette er ikke et aktuelt problem, og vi vil ikke gjøre noen store ting ut av det. Vi fokuserer på trening, sier Lukas.