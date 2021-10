EMA i gang med å vurdere vaksine for 5-11 åringer

Dette opplyser EMA i en pressemelding mandag.



EUs legemiddelbyrå opplyser at de har begynt å evaluere en søknad om å utvide bruken av Pfizers-vaksine, Comirnaty, til barn i denne aldersgruppen.

Denne vaksinen er allerede godkjent til bruk på barn og unge over 12 år.

EUs legemiddelbyrå EMA, her fra deres hovedkontor i Amsterdam. Foto: AP

Studiene av Pfizer sin koronavaksine på barn viser svært positive resultater.

Må godkjennes

FHI har tidligere uttalt at de tror vaksinen vil godkjennes for bruk i Norge.

For at vaksinen skal kunne tas i bruk til barn i aldersgruppen 5 til 11 år i Norge må EMA først gi sin godkjenning.

Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, har uttalt til TV 2 at tiden dette tar kommer helt an på det europeiske legemiddelverket.

– Det er helt avhengig av den europeiske prosessen. Først venter vi på en godkjenning fra EMA, så vil den automatisk bli godkjent av legemiddelverket i Norge etter det, sier Bukholm.

– Ingen grunn til å vaksinere friske barn

Seniorforsker ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier til TV2 at det er ikke sikkert dette vil bli aktuelt for alle barn.

– Med den situasjonen vi har i Norge i dag, har vi ingen grunn til å vaksinere friske barn.

Grødeland understreker at vaksinering av barn i aldersgruppen 5-11 år vil være mest aktuell for dem med underliggende sykdommer.

– Det er svært viktig at barn som er i risikogruppen nå kan få den beskyttelsen, dersom EMA godkjenner den til bruk på barn.

Ifølge Grødeland har barn en svært lav sannsynlighet for å bli syk av koronaviruset. Å vaksinere barn for å begrense smittespredning vil heller ikke ha en stor innvirkning fordi delta-varianten er så forskjellig fra den varianten som er brukt i vaksinen til Pfizer BioNTech.

Seniorforsker Gunnveig Grødeland, ved Institutt for klinisk medisin ved universitetet i Oslo Foto: Rune Blekken / TV 2

Foreløpig er det bare Pfizer BioNTech som er ferdig med fase 3, og dermed bare de som har dokumentasjonen som kreves av EMA og FDA. Derfor er det kun Pfizer som vil bli brukt ved en eventuell godkjenning av vaksinering av barn mellom 5 og 11 år.

– Det må gjøres en ordentlig og god vurdering for å se om denne vaksinen er god og trygg nok for barn i denne aldersgruppen, sier Grødeland.