Steinar Klouman Hallert fikk spesiell melding: – Ble ordentlig usikker

Sesong tre av den populære serien «Sigurd fåkke pult» er nå tilgjengelig, og selv om «Sigurd» faktisk fikk pult i slutten av sesong to så har de ikke endret på tittelen.

– Det ble snakket litt om men vi bestemte oss for at det var best å bare beholde og eie den tittelen, sier Steinar Klouman Hallert, som spiller hovedrollen som «Sigurd».

I den nye sesongen kan Klouman Hallert avsløre at det blir vesentlig mer ligging på rollekarakteren hans. Scenene med en noe keitete og usikker «Sigurd» kan være kleine å se på, men skuespilleren bedyrer at det ikke gjelder for innspillingen.

– Det er ikke så kleint å spille det inn. Det er utelukkende gøy. Litt stress fordi vi ofte har dårlig tid, men utover det bare fryd og gammen, sier Klouman Hallert, og skryter av seriens regissør.

– Vi har en veldig god regissør som gjør det rommet veldig trygt.

HOVEDROLLER: Erlend Mørch, Eline Grødal og Steinar Klouman Hallert. Foto: Kristoffer Arnesen

Egne erfaringer

Erlend Mørch spiller rollen som «Sigurd» sin bestevenn. Han og Klouman Hallert forteller at nesten alt i serien er tatt fra egne erfaringer.

– Det stemmer i stor grad. Det er noen steder hvor det går over i det ekstreme, men stort sett alle situasjonene er basert på noe vi har erfaring med, forteller Klouman Hallert.

– De mest ekstreme tingene er erfart, som for eksempel selvmord. Men det med datasikkerhet er noe vi har funnet på. Det at alle chatter fra Facebook blir lekka, det er ikke noe jeg har erfart, men det er noe jeg kan se for meg at skjer, sier Mørch, og sikter til en datalekkasje som finner sted i den nye sesongen.

Spesiell melding

Etter at serien kom på skjermen har Klouman Hallert blitt kontaktet av flere som sier at de kan kjenne seg igjen i «Sigurd» sin situasjon. Men spesielt én henvendelse husker han godt.

– Det var en person som skrev til meg. Han sa at han het Sigurd, at vi hadde laget en serie om han, og at det var ubehagelig. Han spurte: «hvordan i all verden har dere funnet all informasjonen om meg?»

– Jeg ble ordentlig usikker og visste ikke hva jeg skulle svare. Det endte med at jeg ikke svarte til slutt, forteller Klouman Hallert.

Og hvis du lurer på om det kommer mer «Sigurd fåkke pult» etter denne sesongen, så trenger du ikke å lure lenger.

– Vi har allerede spilt inn sesong fire, så det er veldig uproblematisk. Den ble veldig bra, egentlig bedre, sier Erlend Mørch.