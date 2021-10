Politiet: Flere kan ha blitt frihetsberøvet

KONGSBERG (TV 2): Politiet vet ikke nøyaktig hvor mange mennesker som ble utsatt for kriminelle handlinger før Espen Andersen Bråthen (37) ble pågrepet. De utelukker ikke at det finnes ofre for frihetsberøvelse.

Politiet er fortsatt forsiktige med hvilke opplysninger de ønsker å gå ut med i pressen fordi to vitner fortsatt ikke er avhørt i saken.

Ifølge politiinspektør Per Thomas Omholt vet etterforskningsledelsen hvem disse to menneskene er, men at det så langt ikke har blitt gjennomført avhør.

– Det kan ha sammenheng med at de synes dette har vært en veldig skremmende hendelse, sier Omholt.

MANGE OFRE: Politiinspektør Per Thomas Omholt vet fortsatt ikke hvor mange som er fornærmet i Kongsberg-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fortsatt er det uklart hvor mange som kommer til å bli ansett som fornærmet i løpet av de rundt 34 minuttene som gikk fra Espen Andersen Bråthen begynte sine voldshandlinger til han ble pågrepet.

Kan være frihetsberøvelser

Dette gjelder blant annet personer som ble truffet eller forsøkt truffet med piler, enten inne på Coop Extra eller på gjerningsmannens ferd ned til Hagegata.

Det kan også dreie seg om personer som har blitt utsatt for trusler.

– Kan han bli siktet for flere drapsforsøk?

– Det er for tidlig å si hva den endelige siktelsen blir. Bakgrunnen for dette er at vi må plassere hvor folk har vært i forhold til hvor piler er skutt. I tillegg må vi sjekke denne bua opp mot fare- og skadepotensialet den har, sier Omholt.

Les mer: Dette er ofrene i Kongsberg-saken.

Politiinspektøren sier også:

– Under hendelsesforløpet kan det være flere situasjoner der folk ikke har følt at de har kunnet bevege seg fritt og at de dermed er frihetsberøvet. Det er ikke tatt ut noen siktelse for dette, men det vil den videre etterforskningen avdekke.

Tror han er syk

I så fall risikerer Bråthen å måtte svare for en lang rekke forhold, i tillegg til de fem drapene han allerede er siktet for.

Et sentralt spørsmål å få avklart i etterforskningen er hvorvidt 37-åringen er strafferettslig tilregnelig. Forsvarer Fredrik Neumann krevde tidlig at klienten skulle ilegges en full judisiell observasjon.

Bråthen er overført til sykehus i påvente av en rapport fra de sakkyndige.

På en pressekonferanse mandag gjentok Omholt at hypotesen om at bakgrunnen for massedrapene er sykdom. Hypotesen om at bakgrunnen er konvertering, er svekket.

STORT ÅSTED: Politiet begynner å få kontroll på hendelsesforløpet etter å ha snakket med mer enn 60 vitner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Der kom det også frem flere detaljer om hendelsesforløpet.

Brukte stikkvåpen

Etter å ha skutt på folk med piler inne på Coop Extra, og så i områdene utenfor, la mannen fra seg bua og fortsatte ned til Hyttegata.

Der drepte han ifølge politiet alle de fem ofrene med stikkvåpen.

Politiinspektør Omholt sier at de mener siktede «både har brutt seg inn og kommet seg inn i husene på andre måter».

– Det kan dreie seg om flere former for skadeverk, enten ved å sparke eller slå opp dører, eller det kan dreie seg om å knuse en rute. Vi ønsker generelt å være forsiktig med detaljene vi går ut med nå.

Hypotesen om at drapene skyldes konvertering til Islam og ekstremisme, er svekket.