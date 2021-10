Brøt seg inn hos flere drapsofre

KONGSBERG (TV 2): Espen Andersen Bråthen skal ha brutt seg inn i flere av husene i Kongsberg. Politiet mener at drapsofrene i Hyttegata var tilfeldige.

Stadig flere detaljer om de grufulle minuttene i Hyttegata i Kongsberg ble mandag kjent for offentligheten.

Alle de fem som mistet livet ble drept med stikkvåpen, bekrefter politiet, som ikke ønsker å uttale seg om hvilken type stikkvåpen det er snakk om.

Alle fem ble drept etter at gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen (37), skjøt piler på folk inne på Coop Extra, for så å flykte ut en bakvei etter å ha blitt konfrontert av bevæpnet politi.

BEGYNTE HER: Espen Andersen Bråthen begynte sine voldshandlinger inne på Coop Extra onsdag kveld. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Herfra gikk han videre og skjøt piler mot folk i Peckels gate og i Apotekergata. På et tidspunkt la han fra seg bua før han gikk fra hus til hus og drepte tilsynelatende helt tilfeldige mennesker som var hjemme i Hyttegata.

Knust verandarute

TV 2 har bilder som viser hvordan minst en verandarute er knust.

Nå bekrefter politiinspektør Per Thomas Omholt at de mener siktede «både har brutt seg inn og kommet seg inn i husene på andre måter».

– Han har brutt seg inn flere steder, sier Omholt.

– Har han knust vinduer for å komme seg inn?

– Det kan dreie seg om flere former for skadeverk, enten ved å sparke eller slå opp dører, eller det kan dreie seg om å knuse en rute. Vi ønsker generelt å være forsiktig med detaljene vi går ut med nå.

SVARER PRESSEN: Politiinspektør Per Thomas Omholt med nye detaljer om drapene på Kongsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

29 minutter etter at politiet traff på Bråthen inne på Coop Extra, ble han pågrepet av politiet i Hyttegata. Etter det TV 2 forstår, skjedde pågripelsen i en bakgård.

Kartlegger livet hans

Ifølge politiet ble personer drept både i det offentlige rom og på privatadresser. Det er foreløpig ikke kommet ut flere detaljer enn dette.

Politiets sterkeste hypotese er at drapene skjedde på bakgrunn av sykdom. En tidlig hypotese var at bakgrunnen for drapene kunne skyldes konvertering til Islam og ekstremisme, men denne hypotesen er nå svekket.

I mellomtiden er etterforskningen inndelt i en rekke prosjekter som ledes av ulike prosjektledere. Etterforskningen ledes fra Kongsberg og tar blant annet for seg en omfattende kartlegging av siktede, vitneavhør, avhør av fornærmede og pårørende, innhenting av video og kriminalteknikk.

Et sentralt spor for politiet er også å kartlegge Bråthens liv på Internett, samt å avdekke når de mener at han formelt begynte å planlegge massedrapene.

– Har tenkt på det i dagene før

TV 2 har undersøkt med de største sportsbutikkene i Kongsberg om hvorvidt de selger eller nylig har solgt pil- og bue. Ingen av forhandlerne TV 2 har snakket med, sier at de har gjort det.

– Hvor lenge mener dere handlingen har vært planlagt?

– Vi mener at siktede i noen dager har tenkt på disse handlingene, men om han har brukt lenger tid på å planlegge og å kjøpe inn disse tingene, er noe etterforskningen må avdekke. Hypotesen at han har tenkt på dette i dagene før, er styrket, sier Omholt.

– Mener dere at han har drevet med pil- og buetrening?

– Det er for tidlig å konkludere om hvorvidt det har pågått noen form for trening, sier han.