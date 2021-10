Hansen om 2021-sesongen og 0-7-tapet: – Det er flaut

Mjøndalen-trener Vegard Hansen har hatt bedre mandager i livet sitt enn denne. 0-7-tap for Haugesund og jumbo-plass på tabellen er realiteten for bruntrøyene etter 22 serierunder i Eliteserien.

– Jeg har lite søvn bak meg i natt. Det preger meg. Jeg synes det er vondt, pinlig og jeg kunne funnet mange andre ord. Man føler et ansvar for klubben og jeg synes det er flaut. Ikke bare det vi gjorde i går, men totalt sett i år, sier Vegard Hansen til TV 2 dagen etter det voldsomme tapet mot FK Haugesund.

Det er enkelt å se at tapet og situasjonen ellers går innpå 52-åringen. TV 2 møter Mjøndalen-treneren på Consto Arena kort tid etter hjemkomsten fra Haugesund. Der tapte Mjøndalen hele 0-7 og forverret med det situasjonen før det gjenstår åtte kamper i ligaen.

Mjøndalen ligger helt sist på tabellen og har fire poeng opp til kvalik-plassen hvor Brann ligger for øyeblikket. Forrige gang Vegard Hansen kunne juble for tre poeng var imidlertid mot nettopp FK Haugesund da de møttes 10. juli. Det var ikke bare Mjøndalens forrige seier men også kun lagets andre seier for sesongen.

– Heldigvis har vi en del uavgjort som gjør at vi har de 15 poengene. Men vi er nødt til å skrape sammen en del seire fremover. Så skjønner jeg at omgivelsene ikke har kjempetro på det når vi kun har to seire tidligere. Det er vanskelig å se for seg at man skal vinne fire av de siste åtte for eksempel, men vi har troa på det. Vi føler vi kan snu dette her, sier Hansen.

Etter tapet mot Haugesund fikk han spørsmål fra flere medier om han var riktig person til å lede Mjøndalen videre i kampen om å overleve i divisjonen.

– Jeg er ikke typen til å kaste inn håndkle. Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt, men at spørsmålene kommer skjønner jeg veldig godt. Jeg synes pressen egentlig har vært veldig snille med oss og med meg. Dette er en del lav jobben jeg må akseptere.

Han forteller imidlertid at fokuset nå er rettet mot neste seriekamp hvor de møter Tromsø. At det stadig kommer nye kamper er noe han beskriver som trøst og terapi i det som har vært et tøft år.

Men at Mjøndalen kjemper mot et nedrykksspøkelse er på ingen måte nytt for verken Hansen eller klubben. I 2019 berget de plassen på målforskjell mens i 2020 trakk de det lengste strået i kvalik-kampen mot Sogndal. Historikken er noe Hansen finner håp i.

– Er situasjonen du og klubben befinner dere i sammenlignbart med andre ting for deg?

– Det kan sikkert være samlivsbrudd som er vanskelig, men for meg er dette det verste. Jeg har opplevd samlivsbrudd og brudd også, men dette går enda mer innpå meg. Det er jævlig å oppleve dette igjen, men det er en del av jobben. Man får noen ordentlig regnværsdager og de kommer ofte i Eliteserien for oss.

Etter tapet mot Haugesund gikk både spillere og trenere i seg selv. Han forteller at det ikke var noe aggresjon etter kampen, men en enorm skuffelse. Hansen utfordret spillerne til å ta et eget møte etter middag søndag kveld. Det kom godt med, ifølge Hansen.

– Det er tydelig at alle går i samme retning i denne klubben. Det er ingen som skylder på hverandre og man tar ansvar. Det er et godt utgangspunkt og så spørs det om kvaliteten på det gjør utover er godt nok. Vi må vinne brorparten av kampene og det er kanskje den største utfordring vi har hatt de siste årene. Det er vanskelig men ikke umulig, sier Hansen og legger til:

– Det er kanskje tidspunkt nå for å sitere Bob Dylan og hans mest dystre sang. «It’s not dark yet, but it’s getting there». Vi nærmer oss kanskje litt sånn, men akkurat nå har vi hodet over vann.