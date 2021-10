Isabel Raad: – Jeg vil ikke at noen andre barn skal ha det sånn som oss

I går kom nyheten om at det ble inngått forlik mellom Raad og Randaberg kommune i retten etter en lang pågående sak mellom partnene.

– Jeg kan fortelle at klientene er fornøyde med resultatet og er glad for å få en avslutning på saken, fortalte Raads advokat, Alexander Nyheim Jenssen til God kveld Norge.

– For meg handler det om rettferdighet

Når programleder Dorthe Skappel møter Raad i forbindelse med TV 2-serien «Isabel», forteller hun hva rettssaken først og fremst handlet om for henne.

– Jeg vil ikke at noen andre barn som har det sånn som oss, at de bare skal bli oversett. For meg handler det om rettferdighet, for hva vi gikk gjennom, men også at noen faktisk burde stå opp for dette, forteller hun.

Se intervjuet med Isabel Raad i videovinduet øverst i saken.

Influenseren har flere ganger vært åpen om sin vanskelige oppvekst i hjemkommunen, blant annet i TV 2 Sumo-serien «Isabel» og i boken «Shirog – jenta jeg en gang var» fra 2018.

«Bakgrunnen for at saksøkerne besluttet å fremme et krav mot barnevernstjenesten var fordi de i forbindelse med Isabel sitt bokprosjekt ble klar over i hvilken grad barnevernstjenesten hadde sviktet», står det i sluttinnlegget som er sendt fra Isabel Raads advokat.

– Vi fikk vite når jeg skrev boka i 2018 hvor de innrømmer at de ikke hadde gjort jobben sin, forteller Raad og legger til:

– Vi valgte å gå til sak mot kommunen fordi vi vet at det er slike saker i dag óg, der de rett og slett ikke griper inn og at de driver likt som de gjorde for mange år siden.

Følelsesladet periode for søstrene

I denne sesongen av serien «Isabel» er vi blant annet tett på når Raad og søsteren Jasmine er i møte med advokaten, noe som blir følelsesladet for søstrene.

Se klippet med Isabel og søsteren i videovinduet øverst i saken.

– Når søsteren din bryter sammen - hva tenker du da?

– Jeg har bearbeidet mye mer enn det hun har. Så jeg føler at min rolle i denne saken er at jeg skal være storesøster, selv om hun er storesøster. Jeg føler at det er min tur til å steppe opp og være der for henne, forteller hun.

– Forlik ofte å foretrekker

Carl Aasland, advokaten til Randaberg kommune, sier at søstrene fikk 350.000 kroner hver, og at partene dekker egne saksomkostninger.

– Randaberg kommune ser at det har vært forhold i perioden 1995-2005 som ikke har vært ideelle for de to. Det kan det være forskjellige grunner og årsaker til. Kommunen er blitt stående ved at det var riktig etter en totalvurdering å yte de to en kompensasjon for dette, forteller han til TV 2.

Aasland forteller hvorfor de valgte inngå forlik:

– Forlik er ofte å foretrekke, uavhengig av hva de rent juridiske vurderingene som måtte foreligge tilsier, slik var det her.