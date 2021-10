Vi skal tilbake til 2017. Da viste Mercedes for første gang Project One. En helt vill hyperbil – breddfull av racing-teknologi. Inkludert en hybrid drivlinje - hentet direkte fra Formel 1.

Men nå har det altså gått fire år – og bilen har blitt forsinket gang etter gang. De 275 kundene som har kjøpt Mercedesen tilt 28 millioner kroner, FØR avgifter, har ventet tålmodig. Én av dem er også fra Norge.

Stadige gjesteopptredener har med ujevne mellomrom satt den tilbake på agendaen. I høst ble bilen vist fram på nytt i forbindelse med bilutstillingen i München (se video øverst).

Men hver gang har det blitt fulgt opp av nedslående nyheter om tekniske utfordringer og at produksjonen blir forsinket.

Denne gangen er det annerledes.

Starter produksjonen

Nå skriver nemlig velinformerte Autocar at produksjonen starter til sommeren neste år. Endelig! Ikke et øyeblikk for tidlig, vil mange hevde.

Samtidig er det lett å forstå at det er noen utfordringer med å gjøre en Formel 1-motor tilgjengelig for bruk i en "vanlig" bil og på vanlig vei. For de som har bodd under en stein: Det er blitt stadig strengere utslippskrav å forholde seg til.

En V6-bensinmotor hentet fra bilen som vant Formel 1 i 2017, som går opp til 11.000 omdreininger og som ligger og slurer på 5.000 omdreininger på tomgang, er ikke spesielt godt tilpasset disse kravene.

Innvendig er rattet er den største indikatoren på at AMG ONE er noe helt utenom det vanlige.

Da vi så denne på bilutstillingen ble det liv!

Mye jobb

Ingeniørene til AMG har derfor jobbet på spreng. Løst noen utfordringer underveis, og fått noen nye. Men nå har Mercedes ifølge Autocar sendt ut brev til kundene om at bilen endelig skal rulle ut av produksjonsbåndet neste sommer.

Den skal ha en langt mer fornuftig tomgang på 1.200 omdreininger, samtidig som driftssikkerheten og utslippskrav skal være ivaretatt. Det siste blant annet gjennom en elektrisk rekkevidde på rundt 25 kilometer.

Men tro for all del ikke at det blir noe pusekatt, av den grunn.

Råskinnet dukket opp i en parkeringskjeller i Trondheim

En hyperbil må selvsagt ha dører det står respekt av.

Ytelser

Totalt er det FIRE elmotorer som jobber sammen med 1,6-liters V6-eren.

Det gir en samlet effekt på over 1.000 hestekrefter – som selvsagt sørger for helt ville ytelser. 0-100 km/t gidder den ikke å bruke 2,2 sekunder på, en gang. 200 km/t serveres på under seks sekunder, mens toppfarten sies å bli over 350 km/t.

Nøyaktig hvor rask den blir, er ikke offisielt bekreftet. Men disse tallene gir jo en rimelig grei pekepinn.

Det er mange detaljer på denne bilen ...

Les mer om AMG ONE her

Venter på noe godt

Og apropos motorer. Du trodde kanskje at de fire elmotorene er plassert på hvert sitt hjul? Neida, sånn er det ikke. Èn er integrert i turboladeren, én er plassert direkte på forbrenningsmotoren og er forbundet med veivakselen, mens de to siste driver forhjulene.

Vi er neppe de eneste som sitter og tripper, mens vi venter på at denne skal bli realisert. Og med testing både på offentlige veier og Nürburgring godt i gang, er det mye som tyder på at informasjonen Autocar har kommet med kan stemme.

Får vi se den i Norge, tro?

Video: Her er en annen Mercedes det lukter svidd av ...

Avduket: Skal ta elektrisk luksus til et nytt nivå